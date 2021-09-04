Жар костей не ломит, но ломит кошельки

Жильцы новостроек Улан-Удэ не хотят переплачивать за досрочное тепло в батареях



С понедельника в Улан-Удэ отопительные коммуникации будут постепенно заполняться горячим теплоносителем. Распоряжение столь рано - с 6 сентября - начать отопительный сезон 2021-2022 гг. в столице Бурятии было принято на основании рекомендаций регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Власти полагают, что раннее тепло в квартирах снизит число ОРВИ.



Однако реально тепло в квартирах может появиться гораздо позже намеченных сроков. В новостройках - после 15-20 сентября и даже позже.



«В нашем доме установлен внутридомовой теплосчетчик, поэтому начало отопительного сезона у нас зависит от заявок жителей, - сообщил председатель ТСЖ «Экогород» Валерий Киндрась. - Поскольку наш дом хорошо утеплен, то в сентябре в квартирах еще очень тепло и люди не хотят переплачивать, отапливая атмосферу. В некоторые теплые годы мы начинали отопительный сезон в конце сентября».



Тем не менее, для большинства жителей многоквартирных домов Улан-Удэ начало отопительного не будет сопровождаться дополнительными счётами за тепло. «Внутридомовые приборы учета установлены в городе лишь в небольшой части многоквартирных домов, поэтому за тепло жильцы будут платить по нормативу, согласно утвержденным тарифам», - сообщил эксперт в области теплоснабжения Владимир Афанасьев.



Другой вопрос - может быть в этом году осенью будетжарковато. Но жар, как известно, костей не ломит.



Согласно прогнозам синоптиков до середины сентября в Улан-Удэ будет наблюдаться преимущественно теплая погода с дневными температурами до плюс 18 градусов. И в целом, в связи с более поздним наступлением заморозков сентябрь в столице обещает быть аномально теплым.



Дмитрий Родионов



Фото: pixabay.com



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