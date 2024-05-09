Танкист из Бурятии побывал на параде Победы в Москве

Танкист из Бурятии Александр Лаптев приглашён на парад Победы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Военнослужащий имеет высокие боевые награды: орден Мужества, Георгиевский крест, медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

- Это большая честь и ответственность — представлять родную Бурятию на таком масштабном мероприятии. Всегда гордился подвигами наших прадедов. И сегодня быть среди защитников Отечества, как они тогда – волнительно. Поздравляю земляков, своих сослуживцев с этим великим праздником! Победа будет за нами! - рассказал Александр.



Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии