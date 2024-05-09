В Улан-Удэ открылись еще два модульных класса центра «Воин»

Сегодня, 9 мая, открылись два современных класса на армейском полигоне под Улан-Удэ. В модульных зданиях будут проходить теоретические и практические занятия по тактической медицине и огневой подготовке для курсантов Центра и военнослужащих.

- В первую очередь, хочу всех поздравить с великим праздником, с Днем Победы. День, когда мы еще раз вспоминаем нашу историю: через что прошла наша страна, с чем мы столкнулись, и с чем мы справились. Вся объединенная Европа, весь промышленный потенциал Европы работал против Советского Союза. Но мы устояли. Не только устояли, мы их разбили. Сегодня мы опять стоим перед вызовом объединенных промышленных потенциалов Европы. Уже Украина используется как оружие против России. Но, как и тогда, сегодня народ сплотился. Единым народом мы всегда справимся. И я хочу искренне благодарно сказать всем нашим кадровым военным, мобилизованным, добровольцам, которые сегодня стоят на защите нашей Родины. Все, кто здесь, в тылу, также сплотились. В каждой деревне, в каждом районе свое сообщество, которое собирает деньги, шьет, вяжет сети – делает все, чтобы помочь. С праздником великой Победы! – заявил глава Бурятии.

Напомним, в январе на полигоне открылось первое модульное здание для обучения практическим навыкам управления беспилотными летательными аппаратами.

Бурятия стала одним из 12 регионов, где разместились пилотные региональные филиалы центра «Воин». Инициатива возродить в России систему добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит сопредседателям Российского союза боевых искусств – первому Заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко и Заместителю Председателя Правительства РФ – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал Президент Владимир Путин.

Бурятский филиал центра «Воин» обучает по программам военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, основам тактической медицины, проводит военно-полевые учебные сборы и организует военно-спортивный лагерь «Время героев». Всего за год в центре обучилось почти 3,5 тысячи курсантов разных возрастов – как молодежи, так и людей старше 35 лет.

- 79 лет назад наши деды и прадеды забили последний гвоздь в гроб фашизма. Прошло почти 80 лет, но российская армия сохранила самое главное – дух победителей. 9 мая для нас – не просто праздник. Это святой день. Сегодня слова «Нам нужна одна победа, одна на всех. Мы за ценой не постоим!» - снова вышли на первое место. Я знаю, что скоро некоторые из вас поедут в зону СВО. Вы должны чётко понимать, что мы победим. И приедем домой. Но дорога домой лежит через победу. Победить только тогда, когда ты сильнее врага, умнее его, более подготовлен. Вот на этих полях куется победа. Я хочу вам сказать, чтобы вы не теряли ни минуты, ни секунды своего учебного времени. Если у тебя есть планы вернуться домой живым-здоровым, здесь надо выкладываться на 110%, на 200%, - отметил временно исполняющий обязанности командующего 36 общевойсковой Армии полковник Игорь Сокол.

В мае начнут обучение еще около 250 человек. Летом планируется провести три летние патриотические смены для 900 курсантов по программе «Военно-спортивный лагерь «Время героев». В настоящее время также идет подготовка к проведению регионального этапа военно-спортивной игры «Зарница 2:0 «Время героев», которая пройдет 18-19 мая.







Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии