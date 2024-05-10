Житель Бурятии затаил обиду на 20 лет

Криминальные и маргинальные личности не перестают с переменным успехом штурмовать суды, требуя призвать государство к ответу и выплатить им миллионные компенсации. Один из таких авантюристов - герой нашей статьи Николай (имя изменено), который пытался высудить с правоохранителей компенсацию за случай 20-летней давности. Причем относительно успешно.Николая поймали, когда он был еще несовершеннолетним, в 2001 году. В Кяхтинском районе за сбором наркосодержащих растений. В тот же день юноша чистосердечно признался в том, что собирал и употреблял запрещенные вещества. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 228 и по ч. 3 той же статьи. Однако позже ч. 3 из обвинения исключили «поскольку … необоснованно признано изготовлением наркотического средства, так как эти действия совершены не с целью повышения концентрации наркотического средства».Впрочем, по ч. 1 его все же осудили. Но тогда за решетку он не попал - дали год условно, но потом наказание отменили благодаря Постановлению Госдумы от 30 ноября 2001 года «Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин».Неизвестно, стал ли этот приговор ключевой отправной точкой в его жизни, но сегодня Николай отбывает наказание в колонии особого режима. Туда попадают опасные рецидивисты, а также те, кого приговорили к пожизненному заключению или кому смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы. В общем, надо сильно постараться, чтобы тебя определили в подобное учреждение. Так что, смеем предположить, наш «герой» прошел большой путь от сбора наркотических растений в Кяхтинском районе до столь серьезного наказания.Так или иначе, но недавно он вспомнил о давней истории. И, видимо, полистав тюремные учебники по праву, решил бросить вызов правоохранительной системе. А именно о несправедливом обвинении по ч. 3 ст. 228. И, несмотря на то, что по ч. 1 его все же признали виновным, потребовал реабилитации и компенсации.«Истец полагает, что в связи с оправданием его за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 228 УК РФ, у него возникло право на реабилитацию вследствие незаконного уголовного преследования, в связи с чем просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей».Мы не знаем, удивились ли в МВД такой наглости или там уже привыкли к подобным «наездам». Но в отзыве на исковое заявление представители министерства написали, что удовлетворению требования Николая не подлежат, ведь ему «не были причинены физические и нравственные страдания, незаконные следственные действия, задевающие либо ограничивающие права истца, не проводились, мера пресечения избрана по делу, по которому он впоследствии осужден».Суд согласился, что уголовное преследование Николая было вполне законным. Тем не менее, учитывая излишнее обвинение со стороны следствия, компенсация ему все же положена. Правда 5 тыс. рублей вместо 1 млн. Со стороны суда это выглядит как издевательство, но такова уж наша Фемида.Николай, будучи юридически подкован, решил обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии. В своей апелляционной жалобе он просил увеличить размер компенсации до 1 млн рублей. Ведь «при определении размера компенсации судом не учтены индивидуальные особенности, данные о личности истца, требования разумности и справедливости». Он напомнил, что на момент задержания в 2001 году был несовершеннолетним и находился под арестом трое суток.МВД по Бурятии тоже не осталось в долгу и подало свою «апелляшку», в которой требовало полностью отказать Николаю в его странных требованиях.«Полагает, что у (Николая. - Прим. ред.) отсутствует право на компенсацию морального вреда, так как фактически он совершил деяние, за которое признан виновным и осужден… Факт уголовного преследования не свидетельствует о наличии вины должностных лиц органов предварительного следствия, отсутствует совокупность условий для наступления гражданско-правовой ответственности возмещения вреда. С момента оправдания судом прошел значительный период времени (более 20 лет), что свидетельствует об отсутствии (у Николая. - Прим. ред.) нравственных страданий.Верховный суд Бурятии к МВД не прислушался, в отличие от жалобы Николая. В решении после слов «принимая во внимание…» идет длинный список того, что принял суд. Это и обстоятельства дела, и степень нравственных страданий Николая, и трудное материальное положение его семьи, и его состояние здоровья - на момент рассмотрения он находился в медицинской части ФСИН. Это и тяжесть преступления, и особенности уголовного дела, и даже «приоритет прав и свобод человека и гражданина». И многое-многое другое.Так вот приняв все это во внимание, Верховный суд решил увеличить компенсацию Николаю до… 10 тыс. рублей. Что тоже, если честно, смахивает на издевательство.В общем, битва за миллион проиграна, но Николай, как мы уже говорили, человек упрямый и юридически подкованный. Неизвестно, до каких еще инстанций он дойдет в поисках справедливости… ну или от скуки. Вряд ли в колонии особого режима так уж много веселых занятий.Фото: «Номер один»