Общество 10.05.2024 в 10:04

Жители Бурятии недовольны работой Россетей

Бурное обсуждение случилось накануне, 9 мая, в паблике "Аноним 03" и продолжилось сегодня утром
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Текст: "Номер один"
Жители Бурятии недовольны работой Россетей
Жители Зверосовхоза, поселка "Аршан" и других локаций города и республики возмущены тем, что по номеру горячей линии дозвониться невозможно.

- Как только в городе небольшой ветер, так мой дом сидит без света, ладно с этим мы уже смирились.Но собственно претензия в том, что дозвониться до них невозможно, сначала автоответчик предлагает воспользоваться ненужными услугами, типа адвокатские услуги информация о развитии электросетей и т д. Дальше все тот же искусственный интеллект назначает очередь, ну например, 10, хорошо ждёшь 15 минут, когда ты становишься 2-3 в очереди, проклятый ИИ, говорит что все операторы заняты и просит оставить голосовое мол вам в течение 4 часов перезвонят. Ну и как собственно до них дозвониться? - пишет автор поста.

В комментариях многие согласны, жалуются на потраченные зря на звонки деньги. Кто-то советует: 

- Оставьте голосовое, они действительно перезвонят. Можно написать в приложений жалобу, а также на официальном сайте в приёмную.

- Да, перезвонят. В прошлый раз через 4 ДНЯ перезвонили и спросили, актуальна ли заявка?!!!

- А мне так и не перезвонили, столько денег потратила на то, чтобы им звонить.

- У нас та же история: ул. Дунайская, п. Аршан. Малейший ветер и все! Нет электричества! Причем свет ровно через дом отключается. Когда часа через 4-5 приезжает бригада что-то включает за 5 минут на столбе и свет появляется! Да сколько можно уже Россети уважаемые???!!!!!

Есть и альтернативная точка зрения:
- Лучше посидеть без света, и немного потерпеть, чем потом ходить по обгоревшему дому, свет отключают в целях вашей безопасности, и в целях безопасности ваших соседей. Вспомните 30 мая, кто-то страху натерпелся, а кто-то остался без дома. Будьте терпимее, всем добра, и мира!

Фото: Номер  один




Теги
отключение электричество ветер россети россети сибирь жители улан-удэ

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