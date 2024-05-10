Жители Бурятии недовольны работой Россетей

Жители Зверосовхоза, поселка "Аршан" и других локаций города и республики возмущены тем, что по номеру горячей линии дозвониться невозможно.- Как только в городе небольшой ветер, так мой дом сидит без света, ладно с этим мы уже смирились.Но собственно претензия в том, что дозвониться до них невозможно, сначала автоответчик предлагает воспользоваться ненужными услугами, типа адвокатские услуги информация о развитии электросетей и т д. Дальше все тот же искусственный интеллект назначает очередь, ну например, 10, хорошо ждёшь 15 минут, когда ты становишься 2-3 в очереди, проклятый ИИ, говорит что все операторы заняты и просит оставить голосовое мол вам в течение 4 часов перезвонят. Ну и как собственно до них дозвониться? - пишет автор поста.В комментариях многие согласны, жалуются на потраченные зря на звонки деньги. Кто-то советует:- Оставьте голосовое, они действительно перезвонят. Можно написать в приложений жалобу, а также на официальном сайте в приёмную.- Да, перезвонят. В прошлый раз через 4 ДНЯ перезвонили и спросили, актуальна ли заявка?!!!- А мне так и не перезвонили, столько денег потратила на то, чтобы им звонить.- У нас та же история: ул. Дунайская, п. Аршан. Малейший ветер и все! Нет электричества! Причем свет ровно через дом отключается. Когда часа через 4-5 приезжает бригада что-то включает за 5 минут на столбе и свет появляется! Да сколько можно уже Россети уважаемые???!!!!!Есть и альтернативная точка зрения:- Лучше посидеть без света, и немного потерпеть, чем потом ходить по обгоревшему дому, свет отключают в целях вашей безопасности, и в целях безопасности ваших соседей. Вспомните 30 мая, кто-то страху натерпелся, а кто-то остался без дома. Будьте терпимее, всем добра, и мира!