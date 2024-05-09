В Бурятии сыну фронтовика вручили удостоверение к Ордену Славы III степени

Восьмого мая, в преддверии празднования 79-ой годовщины празднования Дня Победы, глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Мунко Бубееву – сыну фронтовика Жана Ламатхановича Бубеева удостоверение к Ордену Славы III степени.

За храбрость и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, Жан Ламатханович был представлен к награде еще в 1951 году. Но тогда награда не была вручена. В прошлом году президент России Владимир Путин подписан удостоверение к награде.

- Позвольте вручить удостоверение к награде Вашего отца, героя Великой Отечественной войны, награжденного орденом Славы III степени. К сожалению, из-за различных обстоятельств тогда награда не была получена. Но благодаря работе наших земляков по поиску неизвестных героев войны сегодня мы вручаем удостоверение о награждении Вам. Награда нашла своего героя. Теперь это память о Вашем отце, - сказал Алексей Цыденов, обращаясь к Мунко Бубееву.

Жан Бубеев был награжден орденом Славы III степени Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 года. Но тогда награда не была вручена. Благодаря проекту «Герои без звезд», поддержке и взаимодействию органов власти, удалось найти все необходимые документы. И 29 мая 2023 года Президентом России Владимиром Путиным подписано удостоверение к этой награде.

Награду из рук Главы Бурятии получил сын фронтовика Мунко Бубеев, которому сегоня 91 год. Сам Мунко Жанович является кандидатом сельскохозяйственных наук, много лет трудился на благо республики.

- Я бесконечно рад, что дождался эту награду. Вручили ее мне в торжественной обстановке. Мой отец был призван на фронт сразу после начала войны. А вернулся в конце 1943 года после ранения. Тяжелая жизнь выпала отцу. А эта награда – это память о наших предках – участниках Великой Отечественной войны, об их героизме. Спасибо большое руководству республики от всех потомков, - поблагодарил сын фронтовика Мунко Бубеев.

В рамках проекта «Герои без звезд» издательского дома «Буряад унэн» ведутся поиски фронтовиков Бурятии, которым не были вручены награды. По словам организаторов проекта, количество неврученных наград только растет.

- Большое спасибо Вам, Алексей Самбуевич, что поддерживаете наши патриотические проекты. Мы очень стараемся, работаем. Наш проект «Герои без звезд» стартовал 7 лет назад. Тогда было представлено 12 фронтовиков к наградам, сейчас уже 80. И работа продолжается. По Жану Ламатхановичу Бубееву проделана большая работа. Большую помощь нам оказал Республиканский военкомат. Я лично понял, что когда мы в связке, все вместе работаем, у нас все получается, - уверен журналист ИД «Буряад Унэн» Баясхалан Дабаин.

В годы Великой Отечественной войны рядовой Жан Ламатханович Бубеев сражался на Западном фронте, принимал участие в сражении на Курской дуге. Позже в составе правого крыла 1-го Прибалтийского фронта принимал участие в наступательной операции, которая проходила в районе города Городок Витебской области Белоруссии. В ходе этой операции были окружены и уничтожены четыре дивизии Вермахта. В одном из ожесточенных боев на территории Витебской области рядовой Бубеев был тяжело ранен, после чего вернулся на малую Родину, в улус Улюн Баргузинского района.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии