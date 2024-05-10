Российские туристы сформировали 35% въездного потока в Монголию

В первом квартале 2024 года в Монголию прибыло 86,2 тысячи туристов. Это число увеличилось на 8,2 тысячи (10,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По данным информационного агентства «Монцамэ» при сравнении количества туристов, пересекших границу страны, с аналогичным периодом прошлого года по странам, то число туристов, прибывших из Китая, увеличилось на 15,2 тыс. (в 2,3 раза), из Южной Кореи – на 3,5 тыс. (48,9%), из Казахстана - на 0,5 тыс. (23,8%), из Японии – на 0,5 тыс. (30,9%).За три первых месяца текущего года границу Монголии пересекли 1 млн 342 тыс. 300 пассажиров. Это на 488,5 тыс.человек (57,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.В первом квартале текущего года границу Монголии пересекли 667,8 тыс. пассажиров, из которых 32,5% въехали через пограничный переход Замын-Ууд, 24,7% - через международный аэропорт “Чингис хаан”, 11,3% - через пункт пропуска Гашуунсухайт, 10,5% - через пункт пропуска Алтанбулаг, 5,4% - через пункт пропуска Шивээхурэн, 3,4% - через пункт пропуска Ханги и 12,2% - через другие пограничные переходы. Более 80 процентов пассажиров, пересекающих государственную границу, являются гражданами Монголии, а 16,6% - гражданами зарубежных стран.По данным Национального статистического комитета, 55,8 процента иностранных пассажиров, пересекших государственную границу страны, прибыли из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 39,7 процента - из Европы, 2,1 процента - из Соединенных Штатов, 1,2 процента – из стран Ближнего Востока, 0,8 процента - из Южной Азии и 0,4 процента - из Африки. Большинство иностранцев, прибывших в Монголию, составляют граждане Китая, 35,1 процента - из России, 10,2 процента - из Южной Кореи, 2,5 процента - из Казахстана, 2 процента - из Японии, а остальные 13,1 процента - из других стран.Сами монголы активно начали путешествовать по миру. Так в первом квартале 2024 года за рубеж выехали 570 тыс. граждан Монголии, из которых 443,9 тыс. (77,9%) отправились в туристические поездки, что на 226,1 тыс. или вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Фото: Номер один