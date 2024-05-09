Общество 09.05.2024 в 18:23

В День Победы в Улан-Удэ воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова

Мероприятие прошло на склоне возле Городского культурного центра

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Текст: "Номер один"
В День Победы в Улан-Удэ воссоздали подвиг Героя Советского Союза Сергея Орешкова

Сегодня, 9 мая, на склоне Городского культурного центра прошла анимационная реконструкция «Подвиг Героя», посвященная событиям Великой Отечественной войны с демонстрацией подвига Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова.

Зрелищную анимацию показали актеры Русского драмтеатра, отдельная военно-патриотическая бригада «Байкальский Фор Пост», студенты ВСГИКа, работники Городского культурного центра при участии казаков из городского казачьего общества «Верхнеудинская станица».

Были использованы автомобили ЗИС-5 и ГАЗ-АА, макеты боевого оружия, атрибутика, униформа времен Великой Отечественной войны, маскировочное задымление, светошумовые эффекты.

16 августа 1943 года в бою за посёлок Васищево в критическую минуту боя, когда огонь из вражеского дзота прижал бойцов к земле, Сергей Орешков бросился к огневой точке противника и своим телом закрыл амбразуру. Ценой собственной жизни он обеспечил выполнение боевой задачи.

 

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