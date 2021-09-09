В Бурятию поступил квадроцикл для тушения лесных пожаров

С его помощью можно доставить к кромке пожара воду и лесопожарное оборудование



В Бурятию в Кижингинский лесхоз прибыл квадроцикл. Лесники будут использовать его для доставки лесопожарного оборудования, запчастей для тяжелой техники и для доставки воды, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Это очень маневренная и проходимая техника, которая необходима на лесном пожаре. С помощью такого квадроцикла мы сможем быстрее объехать пожар и разведать обстановку, а также оперативно привезти воду, если река или ручей находится далеко» - рассказал руководитель Кижингинского лесхоза Олег Нагаев.



«Квадроцикл идет в комплекте с прицепом, в который можно загрузить емкость с водой, лесопожарное оборудование и доставить к кромке пожара. Раньше у нас в лесхозе не было квадроцикла. Мы подвозили воду на УАЗике, при этом тратили гораздо больше бензина» - поделился Булат Дугаржапов, главный механик Кижингинского лесхоза.



Новая техника поступает в лесхозы республики в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». За три года его реализации в лесхозы Бурятии поступило более 150 единиц техники для борьбы с лесными пожарами.



Фото: РАЛХ



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