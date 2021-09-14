Главный лесничий Улан-Удэ: «Восстанавливая леса, не всегда увидишь результат»

Стать лесником Алексей Смирнов решил еще в седьмом классе, как и его дед





Дед главного лесничего МБУ «Городское лесничество» Алексея Смирнова в послевоенное время восстанавливал леса вокруг города после пожаров. Сейчас этим занимается внук. Алексей Витальевич отлично знает местные леса, может провести любыми тропами. Стать лесником он решил еще в седьмом классе, как и его дед Геннадий Смирнов.

– Это молодой подрост сосны, высотой около 2 см. Ему нужно 80 лет, чтобы стать полноценным деревом. Узнать возраст молодых саженцев можно по мутовкам – это часть ствола с расходящимися ветвями, которые расположены на одном уровне по кругу. Каждый год нарастает по одной мутовке. В прошлом году видите, условия были лучше, выросло больше, – рассказал Алексей Витальевич.





– Вот эти деревья в 60-х годах высадил мой дедушка вместе со своими сослуживицами квадратно-гнездовым способом. Видно, что по четыре дерева сидят в одном гнезде. В детстве, общаясь с лесниками, мой отец также участвовал в посадках, я решил, что это мое. Когда прихожу сюда, вспоминаю деда. Он оставил мне наследие, которое я должен передать детям. Очень радуюсь, что здесь не пустошь, свежий воздух, птички поют, люди гуляют, – рассказал он.В 1988 году после окончания Сибирского государственного технологического университета Алексей Смирнов приехал в Улан-Удэ и работал лесником в разных организациях. С 2004 года - в МБУ «Городское лесничество». Участвовал и в тушении лесных пожаров, пока эти полномочия не передали МЧС. За сезон тушили более 100 возгораний.– Профессия лесника для меня – это следование заветам отцов, дедов. Не всегда человек, который занимается восстановлением леса, может увидеть плоды своего труда. Ему для этого не хватит жизни. И когда дети, внуки продолжают его дело: охраняют, восстанавливают лес – это здорово, это правильно, – подчеркнул он.Сейчас в учреждении 20 лесников. Они охраняют леса от пожаров, «черных» лесорубов, весной высаживают саженцы, устраивают минерализованные полосы. За каждым лесником закреплен определенный участок леса, который необходимо обходить и контролировать. Алексей Витальевич на своем участке знает каждое дерево.Лесники большую часть рабочего времени проводят на природе, следят за сохранностью огромных территорий.– Лес для нас – среда обитания, ни город, ни стены, ни бетон. Люди идут сюда за духовной энергией, которая так нам всем необходима. Вот пришел он после рабочей недели, прошелся, отдохнул, – отметил Алексей Смирнов.В это воскресенье отмечается День работника леса. Мэрия Улан-Удэ поздравляет с наступающим профессиональным праздником всех лесничих, всех защитников леса.- Пусть вам встречаются только ответственные туристы, грибники и ягодники, которые любят и уважают природу, - пожелали в городской администрации.Фото: мэрия Улан-Удэ