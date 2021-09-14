Подготовлены поправки в Конституцию Бурятии

Они приводят ее в соответствие с российской, стоит вопрос о числе вице-спикеров



Вопрос о внесении изменений в Конституцию Бурятии рассмотрят на сентябрьской сессии Народного Хурала республики, сообщили в его пресс-службе. Законопроект подготовлен группой депутатов во исполнение федерального закона о поправке к Конституции России.



Представляя законопроект на заседании Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы, Виктор Малышенко напомнил коллегам, что год назад в связи с поправками в Конституцию РФ в Народном Хурале была создана рабочая группа по разработке и внесению изменений в региональное законодательство. В нее вошли представители Народного Хурала, администрации главы и правительства Бурятии, прокуратуры, минюста, Общественной палаты и другие. Законопроект - это результат их работы, отметил парламентарий.



Вносятся положения, предусматривающие ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.



Ряд статей в Основной закон республики носят корреспондирующий характер согласно новым положениям Конституции РФ. Напомним, в российском Основном Законе закреплено, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Касается это и адресной социальной поддержки граждан, индексации социальных пособий и выплат, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.



Дополняется Конституция Бурятии статьей о защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, проживающих на ее территории, гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия.



В отношении структуры республиканского парламента статью 81 Конституции Республики Бурятия предлагается дополнить частью 5, установив право Народного Хурала в начале созыва самостоятельно определять количество заместителей председателя Народного Хурала.



Заслушав докладчика, депутаты профильного комитета дали положительное заключение на внесенный законопроект. Поправки рассмотрят на сессии Народного Хурала 27 сентября.



Фото: «Номер один»



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