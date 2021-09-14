В Улан-Удэ подросток пострадал от удара током на железнодорожном мосту

С ожогами тела в тяжелом состоянии он доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу



В Улан-Удэ сегодня с термическими ожогами тела в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу доставлен 16-летний подросток, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Несовершеннолетний, находившись на железнодорожном мосту, расположенном на 5648-м километре перегона Транссиба Улан-Удэ – Заудинский, залез на верхнюю часть конструкции моста, где его ударило электрическим током.



В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, по результатам следователями будет принято процессуальное решение.



Всего за последние двое суток на территории обслуживания Восточного межрегионального СУТ СКР травмированы трое граждан. Следственными органами следственного управления организованы доследственные проверки. Предварительно установлено, что во всех случаях причиной происшествий стало несоблюдение гражданами правил нахождение на объектах железнодорожного транспорта.



Так, 12 сентября около 10 часов утра местного времени на станции Хабаровск-2 в колее пути локомотивная бригада грузового поезда увидела мужчину. Локомотивная бригада подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, на которые мужчина не реагировал. В результате малого расстояния наезд предотвратить не представилось, мужчина от полученных травм скончался на месте.



А 13 сентября около 8 часов утра местного времени на 10-м километре Западно-Сибирской железной дороги, вблизи деревни Верхний Карбуш, Омского района Омской области, локомотивная бригада грузового поезда увидела девушку, идущую в колее пути. Локомотивная бригада подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, но виду малого расстояния наезд предотвратить не представилось. От полученных травм девушка скончалась.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru









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