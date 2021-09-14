В Улан-Удэ горожанам помогут узаконить земли в микрорайоне Аэропорт

Для этого планируется упростить оформление документов на дома, возведенные до 2015 года



Комитет по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета одобрил проект изменений в Генплан города, а также в правила землепользования и застройки. Изменения, в частности, коснутся оформления земель горожан в районе Улан-Удэнского аэропорта – зоне с особыми условиями использования, сообщили в пресс-службе горсовета.



Сейчас множество участков в этой местности находятся в статусе самоволок, так как нет возможности узаконить свои территории.



«Приаэродромная территория входит в зону с особыми условиями. В июне произошли изменения, вышел федеральный закон. И сейчас наши жители могут официально оформить свои дома. Ранее зона с особыми условиями не давала таких возможностей. Сейчас было предварительное рассмотрение, завтра на заседании комитетов будем подробнее изучать вопрос и разбираться, на каких территориях можно будет оформить земельные участки», - рассказал председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.



Как пояснила председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Дарима Дондукова, в основном проблема узаконения участков касается тех домов, которые были зарегистрировали в период с 2013-го по 2015-й год. Зачастую документы технической инвентаризации и содержание сведений о дате строительства жилого дома (история домовладения), не соответствуют действительности.



«Подтвердить подлинность изготовленного технического паспорта после 1 января 2013 года не представляется возможным, поэтому существует риск подделки документов. У Росреестра, Агентства развития жилищного строительства и кадастровой службы нет в архивах данных на эти участки. Наше предложение изменить дату первичной техинвентаризации с 31 декабря 2015 года на 31 декабря 2012 года. Для горожан, чьи дома возведены после 31 декабря 2012 года, основным подтверждающим документом, будет решение суда об установлении факта пользования земельным участком», - говорит Дарима Дондукова.



Проект изменений рассмотрят на очередной сессии горсовета 22 сентября. После его утверждения законопроект направят в Народный Хурал.



Фото: pixabay.com



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