В Улан-Удэ осужден водитель, пытавшийся подкупить сотрудников Госавтоинспекции

Он попался пьяным за рулем и рассчитывал, что гаишники отпустят его за 25 тыс рублей



В Улан-Удэ суд признал виновным 23-летнего молодого человека в «покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 21 мая молодой человек после покупки автомобиля приехал из района в город Улан-Удэ, чтобы поставить машину на учет, однако встретился с друзьями, с которыми с вечера стал употреблять спиртные напитки, после чего под утро в состоянии опьянения сел за руль и поехал в магазин.



По пути на улице Ключевская его остановили сотрудники ДПС. Во время освидетельствования и составления процессуальных документов молодой человек стал предлагать полицейским деньги в сумме 25 тысяч рублей, упрашивая отпустить его. Сотрудники отказались от незаконного вознаграждения и зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти. В ходе допросов и при предъявлении обвинения молодой человек полностью признал вину и раскаялся.



Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»



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