Жительнице Улан-Удэ выплатили ущерб за плохой ремонт квартиры

Строительной компании пришлось перечислить горожнке более 220 тысяч рублей





В Улан-Удэ приставы взыскали с общества с ограниченной ответственностью в пользу горожанки свыше 220 тысяч рублей материального ущерба за некачественный ремонт квартиры, сообщили в УФССП по Бурятии.



Владелица квартиры обратилась в компанию для выполнения отделочных работ в её квартире. Однако после женщина обнаружила недостатки выполненного заказа. Так, потолки в комнатах неравномерно покрашены, имеются трещины и наплывы. В душевой системе разводка воды установлена неправильно, межкомнатные двери установлены некачественно, в комнатах также были допущены нарушения монтажа и установки розеток и т.д..



В судебном заседании было рассмотрено заключение строительно-технических экспертов, которые установили причинно-следственную связь между некачественным ремонтом и возникновением дефектов. Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований потерпевшей и взыскании в её пользу материального ущерба, штрафа и компенсации морального вреда.



В рамках исполнительного производства судебными приставом-исполнителем проведен комплекс принудительных мер, вследствие чего должник оплатил сумму ущерба и компенсации морального вреда в размере 228 848 рублей.



Взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительных документах.



Фото: pixabay.com



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