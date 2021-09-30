Власти Улан-Удэ хотят построить через Селенгу 6-ти полосный мост с трамвайными путями

Минтрансу поручили создать рабочую группу и пригласить туда серьезных экспертов



В правительстве Бурятии обсудили каким будет транспортный переход через р. Селенга в г. Улан-Удэ. Это первое рабочее совещание, которое прошло в расширенном формате, под председательством заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова. В нем приняли участие представители Минтранса Бурятии, Бурятрегионавтодор, архитектор г. Улан-Удэ и комитеты проектно-аналитический и по транспорту администрации г. Улан-Удэ, сообщают в правительсьве Бурятии.



Главной темой обсуждения стала разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство мостового перехода через р. Селенга (от ул. Бабушкина до п. Поселье) в г. Улан-Удэ Республики Бурятия и варианты его расположения. Минтрас Бурятии предварительно уже проводил ряд рабочих совещаний по этому вопросу. Организация «Индор» которая приступила к разработке ТЭО уже просчитывала варианты расположения мостового перехода, было рассмотрено несколько вариантов расположения и один вариант самого мостового перехода. По словам директора «Индор» Людмилы Сусловой местоположение ограничено санитарными зонами водозаборов, поэтому выбрали оптимальные места с учетом всех санитарных зон и подходящим по гидрологическим характеристикам. Главным документов, которым они руководствовались являлся генеральный план г. Улан-Удэ. Евгений Луковников добавил, что сегодня город интенсивно развивается, строятся много социальных объектов, поэтому наша первоочередная задача распределить транспортный поток.



«При расчете всех вариантов компания «Индор» взяла во внимание существующую транспортную схему и генеральный план города, который через два года поменяется, поэтому так дело не пойдет. Сегодня город интенсивно развивается и нам нужно учитывать в перспективе. У нас не просто мост, а очередной транспортный переход с двумя мостами. Поэтому, чтобы просчитать все варианты нам нужно более серьезное моделирование со всеми перспективными вариантами с применением современных технологий», - сказал Евгений Луковников



Евгений Луковников поручил Минтрансу создать рабочую группу и пригласить туда более серьезных экспертов.



«До пятницы будет сформирован список экспертов, а с понедельника предлагаю собираться в таком составе на постоянной основе. Нужно чтобы проектировщики не просто варились в своем соку, здесь важно участие мнение представителей администрации города Улан-Удэ города и конечно экспертов».



В ходе совещания также рассмотрели возможность и необходимость устройства трамвайного сообщения на левый берег г. Улан-Удэ.



«Трамваи это прежде всего экологически чистый транспорт, он конечно необходим. Вопрос только лишь в том, насколько нам удастся экономически обосновать и аргументировать строительство трамвайных путей, это очень дорогое удовольствие», - отметил зампред



Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту администрации г. Улан-Удэ отметил, что сейчас в районе левого берега проживает около 50 тысяч человек и эта цифра с каждым годом растет.



- Если мы построим мост без трамвая нам можно сразу поставить крест на развитии этой территории. Мы рассматриваем на перспективу. Потомки нам спасибо скажут если мы сегодня изыщем возможность проложить туда трамвайные линии. Ну а вместе с трамвайными путями начнет развиваться инфраструктура, строятся дороги и многоквартирные дома, и берегоукрепление, - отметил Юрий Ткачев



- То, что будет построено берегоукрепление это однозначно. Этот проект уже прошел госэкспертизу. Много согласований, технических решений, проектировщики все отработали. На два этапа у нас уже подтверждено финансирование, приступаем к работам. А вот 3,4,5 этапы входят в зону левого берега, это очень дорогие работы, но я думаю, что в 2022, 2023 годах финансирование на них появится, договоренности есть, - ответил Евгений Луковоников



- Если нам не удастся обосновать строительство трамвайных путей, предлагаю строить мостовой переход с 6 полосами, две из которых будут предназначены для общественного транспорта, - предложил Юрий Ткачев



В итоге было принято решение строить мостовой переход с двумя резервными полосами для общественного транспорта



«Строим тогда 6 полос. Когда будет две полосы резервные, в перспективе, позже, можно будет там проложить и трамвайные линии», - подытожил Евгений Луковников.



Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Александр Гоге добавил, что в транспортной стратегии до 2035 года был сделан акцент на развитие общественного транспорта в городах.



Напомним, еще в феврале 2021 года в правительстве Бурятии подписали распоряжение, о разработке технико-экономического обоснования строительства нового моста через реку Селенга. Это необходимо для расчета экономической целесообразности реализации проекта. В июне 2020-го года Глава республики Адексей Цыденов пояснил, что проблема не только в высокой стоимости самого объекта, но и в том, что возможные подходы к мосту за последние годы застроены частным сектором. Заказчиком по разработке технико-экономического обоснования определено государственное казенное учреждение «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия». Разработку ТЭО планируется завершить в декабре 2021 года.

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