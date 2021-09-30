Жители Бурятии могут задать вопрос по теме ЖКХ в онлайн-чат

Эксперты «Школы грамотного потребителя» создали его для консультаций



Для удобства жителей Бурятии эксперты «Школы грамотного потребителя» создали онлайн-чат для консультаций по вопросам ЖКХ, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.



В чате специалисты пояснят, куда обращаться в случае отсутствия отопления, неправильного расчета за жилищные и коммунальные услуги и некачественного обслуживания многоквартирного дома, что делать, если отключили свет в жилом доме или необходимо подключить счетчик.



Как отмечают специалисты «Школы грамотного потребителя», больше всего жалоб от жителей поступает на предоставление некачественных коммунальных услуг, в том числе низкую температуру горячей воды и отопления, а также плохое качество воды. Также большую актуальность для граждан имеют вопросы, связанные с работой управляющих компаний.



«Зачастую люди не понимают какие делать первые шаги, если сталкиваются с нарушениями со стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Наши специалисты стараются помочь разобраться в тонкостях сферы жилищно-коммунального хозяйства и подсказать правильное направление в решении вопросов. Для этого мы создали такой чат, который позволит получить консультацию, не выходя из дома», - рассказала руководитель Школы грамотного потребителя Ирина Ахандаева.



На сегодняшний день активными пользователями чата являются 554 жителя республики. Для того, чтобы стать участниками данного чата следует обратиться в ГБУ РБ «Агентство Жистройкомэнерго» - «Школа грамотного потребителя», по номеру тел. 45-53-62, 45-53-66, по эл. почта ВКонтакте; Facebook; Одноклассники.



Фото: pixabay.com

Для удобства жителей Бурятии эксперты «Школы грамотного потребителя» создали онлайн-чат для консультаций по вопросам ЖКХ, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии.В чате специалисты пояснят, куда обращаться в случае отсутствия отопления, неправильного расчета за жилищные и коммунальные услуги и некачественного обслуживания многоквартирного дома, что делать, если отключили свет в жилом доме или необходимо подключить счетчик.Как отмечают специалисты «Школы грамотного потребителя», больше всего жалоб от жителей поступает на предоставление некачественных коммунальных услуг, в том числе низкую температуру горячей воды и отопления, а также плохое качество воды. Также большую актуальность для граждан имеют вопросы, связанные с работой управляющих компаний.«Зачастую люди не понимают какие делать первые шаги, если сталкиваются с нарушениями со стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Наши специалисты стараются помочь разобраться в тонкостях сферы жилищно-коммунального хозяйства и подсказать правильное направление в решении вопросов. Для этого мы создали такой чат, который позволит получить консультацию, не выходя из дома», - рассказала руководитель Школы грамотного потребителя Ирина Ахандаева.На сегодняшний день активными пользователями чата являются 554 жителя республики. Для того, чтобы стать участниками данного чата следует обратиться в ГБУ РБ «Агентство Жистройкомэнерго» - «Школа грамотного потребителя», по номеру тел. 45-53-62, 45-53-66, по эл. почта infra.t@mail.ru , а также в социальных сетях: Инстаграм Фото: pixabay.com

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