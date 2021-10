Роспотребнадзор запретил ввоз в РФ продукции из КНР с генетически модифицированными компонентами

Это некоторые марки сублимированной лапши, вермишели, чипсов и шокололадных яиц; усилен контроль за другими продуктами из КНР



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей выявила приостановила ввоз ряда опасных продуктов производства КНР, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.



Так в «Лапше кукурузной сублимированной» (изготовитель Yanbian Alali Food Co Ltd, адрес: Guangshi Village, Chaoyangchuan City, Yanji City, Jilin Province), в «Вермишели кукурузной (изготовитель: Anhui WangRenhe Rice Noodle Food Co., Ltd., 23 Peng Industrial Cluster, Bar West Country, Anhui Province), в «Чипсах кукурузных» (изготовитель: HK Pocky Food Co., Ltd., No 45, Huxing Road, Hutou, Yuepu Street, Shantou City), в «Яйце с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой – сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.)», (изготовитель: GUANGDONG FUNWAY FOOD CO., LTD., RM 203-12, 2/F, NORTH BLOCK 6, POLYACER E-COMMERCE INDUSTRIAL CENTRE 283 NAO‵AO RD, SHANTOU, GUANGDONG) обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы и ДНК генетически модифицированной сои в количестве более 0,9%.



Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в пять раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов.



Для недопущения массовых отравлений среди россиян до особого распоряжения приостанавливается ввоз этой пищевой продукции на территорию РФ.



Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за перечисленной продукцией за продукцией, произведенной другими китайскими изготовителями, с проведением лабораторных исследований на наличие незаявленных генетически модифицированных компонентов.



Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора.



Фото:pixabay.com



