Месячник по санитарной очистке и благоустройству городских территорий завершится общегородским субботником 23 октября



В Улан-Удэ ликвидировали девять несанкционированных свалок в рамках традиционного месячника по санитарной очистке и благоустройству городских территорий. Он, напомним, стартовал 27 сентября и завершится общегородским субботником 23 октября, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



О результатах месячника за прошедшие две недели на планерном совещании мэра г. Улан-Удэ рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Т



Так, ликвидировано девять несанкционированных свалок в Железнодорожном районе в мкрн Стеклозавод по ул. Новгородская, Воронежская, в мкрн Шишковка по ул. Заовражная, Невского, в мкрн ПВЗ по ул. Иванова, в центре Советского района по ул. Борсоева, Толстого, на набережной реки Селенга.



С начала месячника районные администрации, Комбинат по благоустройству и управляющие организации убрали 1064 дворовых территорий, подрезали 354 кустарников и деревьев, отремонтировали 38 скамеек, очистили 168 чердаков и подвалов, 18 элеваторных узла и т.д.



На сегодняшний день в Улан-Удэ прошло 33 экологические акции из 83 запланированных. В акциях приняли 108 организаций всех форм собственности.



Юридическим лицам выдали 165 предписаний о необходимости обеспечения санитарной уборки прилегающей территории. Также администрациям районов переданы талоны для бесплатного размещения твердых коммунальных отходов на мусорном полигоне.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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