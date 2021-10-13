В Бурятии начались дровяные ярмарки

Лесники республики по упрощенной схеме выделяют местным жителям деляны



В Бурятии сотрудники лесного хозяйства по упрощенной схеме выделяют местным жителям деляны для заготовки дров. Специалисты заранее подбирают, отводят лесные участки для местных жителей и помечают необходимые к рубке деревья краской, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Мы стараемся подбирать лесные участки как можно ближе к населенным пунктам. Например, вблизи села Елань Бичурского района есть около 30 лесосек, где древесину заготавливают местные жители для собственных нужд, в том числе для дров» - поделился главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.



Затем проводится выезд в лес с участием местных жителей и лесопользователей. Местные жители на месте могут выбрать необходимую для заготовки лесосеку и при необходимости, заключить договор на заготовку и вывоз древесины с лесопользователями.



Только за прошлую неделю ярмарки проведены в 30 лесничествах. По итогам ярмарок заключено 159 договоров купли-продажи лесных насаждений. Общий объем заготовки по этим лесосекам составляет более 2000 кубометров древесины. В целях регулирования ситуации с твердым топливом, такие ярмарки будут проводиться еженедельно.











Фото: pixabay.com В Бурятии сотрудники лесного хозяйства по упрощенной схеме выделяют местным жителям деляны для заготовки дров. Специалисты заранее подбирают, отводят лесные участки для местных жителей и помечают необходимые к рубке деревья краской, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Мы стараемся подбирать лесные участки как можно ближе к населенным пунктам. Например, вблизи села Елань Бичурского района есть около 30 лесосек, где древесину заготавливают местные жители для собственных нужд, в том числе для дров» - поделился главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.Затем проводится выезд в лес с участием местных жителей и лесопользователей. Местные жители на месте могут выбрать необходимую для заготовки лесосеку и при необходимости, заключить договор на заготовку и вывоз древесины с лесопользователями.Только за прошлую неделю ярмарки проведены в 30 лесничествах. По итогам ярмарок заключено 159 договоров купли-продажи лесных насаждений. Общий объем заготовки по этим лесосекам составляет более 2000 кубометров древесины. В целях регулирования ситуации с твердым топливом, такие ярмарки будут проводиться еженедельно. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии пытаются снизить резко взлетевшие цены на дрова. Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов прорабатывают возможности расширения зон для заготовки древесины местными жителями. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с топливом, отмечают в РАЛХ. Купить и самостоятельно забрать древесину со складов и с пунктов приема и отгрузки жители Бурятии могут дешевле, чем на рынке , отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Его специалисты проанализировали объемы древесины на дрова у лесопользователей на лесосеках. Выяснилось, что в некоторых районах такая древесина имеется на складах заготовки или пунктах приема и отгрузки древесины.Фото: pixabay.com

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