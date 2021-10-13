В Бурятии начались дровяные ярмарки

Лесники республики по упрощенной схеме выделяют местным жителям деляны
В Бурятии сотрудники лесного хозяйства по упрощенной схеме выделяют местным жителям деляны для заготовки дров. Специалисты заранее подбирают, отводят лесные участки для местных жителей и помечают необходимые к рубке деревья краской, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
«Мы стараемся подбирать лесные участки как можно ближе к населенным пунктам. Например, вблизи села Елань Бичурского района есть около 30 лесосек, где древесину заготавливают местные жители для собственных нужд, в том числе для дров» - поделился главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов.
Затем проводится выезд в лес с участием местных жителей и лесопользователей. Местные жители на месте могут выбрать необходимую для заготовки лесосеку и при необходимости, заключить договор на заготовку и вывоз древесины с лесопользователями.
Только за прошлую неделю ярмарки проведены в 30 лесничествах. По итогам ярмарок заключено 159 договоров купли-продажи лесных насаждений. Общий объем заготовки по этим лесосекам составляет более 2000 кубометров древесины. В целях регулирования ситуации с твердым топливом, такие ярмарки будут проводиться еженедельно.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии пытаются снизить резко взлетевшие цены на дрова. Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства совместно с главами районов прорабатывают возможности расширения зон для заготовки древесины местными жителями. Такие меры предприняты для урегулирования ситуации с топливом, отмечают в РАЛХ.
Купить и самостоятельно забрать древесину со складов и с пунктов приема и отгрузки жители Бурятии могут дешевле, чем на рынке, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Его специалисты проанализировали объемы древесины на дрова у лесопользователей на лесосеках. Выяснилось, что в некоторых районах такая древесина имеется на складах заготовки или пунктах приема и отгрузки древесины.
Фото: pixabay.com
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