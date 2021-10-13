В Бурятии строитель спьяну в День строителя чуть не убил коллегу лопатой

Пострадавшего с переломами большеберцовой и малоберцовой костей спасла подоспевшая полиция





В Бурятии в Иволгинском районе расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в республиканском МВД.



Установлено, что в августе мужчина, отмечая в одном из частных подворий День строителя, нанес телесные повреждения своему коллеге по ремеслу. Конфликт возник на почве его ссоры с женой потерпевшего, также участвовавшей в праздновании.



Увидев перебранку, присоединившийся к компании супруг стал высказывать претензии в адрес оппонента. Взаимные упреки мужчин закончились нанесением телесных повреждений: когда нетрезвый потерпевший, споткнувшись, упал, злоумышленник схватил лопату и черенком дважды ударил его по ноге. В результате пострадавший получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей. Подозреваемый задержан прибывшими по сигналу участников компании полицейскими.



МВД Бурятии предупреждает граждан об ответственности за умышленное причинение вреда здоровью гражданам. Как показывает практика, чаще всего нанесению телесных повреждений предшествует распитие алкоголя.



Фото: pixabay.com



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