В Бурятии выпадет снег

14 октября ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов



По информации Бурятского гидрометцентра, 13-14 октября при смещении атмосферного фронта в Бурятии ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установление временного снежного покрова. Усиление ветра до 15-20 м/с, а также понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Фото: pixabay.com



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