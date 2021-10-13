В Улан-Удэ хотят смягчить запрет на строительство около аэропорта

Правительство Бурятии и мэрия города ведут работу по внесению изменений в требования Росавиации



Изменения правил землепользования и застройки Улан-Удэ будут рассмотрены на ноябрьской сессии горсовета. Этот вопрос вновь подняли на заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета, сообщили в его пресс-службе.



Часть Улан-Удэ - это территории в радиусе 15 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал», попадают в приаэродромную зону. Границы этих зон с недавних пор утверждены приказом Росавиации. Строительство там жилых домов на законодательном уровне теперь запрещено. Одним из ограничений, накладывающий запрет на строительство, является существующая система координат высотных отметок.



Как пояснил председатель комитета Сергей Бурдиков, использовать эти отметки в пределах Улан-Удэ некорректно.



Сейчас правительство Бурятии совместно со специалистами администрации Улан-Удэ ведет активную работу по внесению изменений в требования Росавиации, а именно работают над внесением изменений высотных характеристик. Комитетом по архитектуре и градостроительству начата работа по рассмотрению и согласованию представленного проекта, уже имеются замечания, касающиеся первых трех подзон приаэродромной территории.



«Сначала мы должны исполнить требование транспортной прокуратуры и внести изменения в правила землепользования и застройки города. Затем специалисты администрации инициируют внесение изменений и, ориентировочно, к марту следующего года жители снова смогут получать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию домов», - отметил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков.



Помимо строительства жилых домов, в зону ограничений попадают и хозяйственная деятельность городских служб. В частности, потребуется перенос проектируемого полигона для захоронения твердых бытовых отходов.



Фото: ulan-ude-info.ru



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