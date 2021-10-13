Житель Бурятии избил свою мать до смерти

Для выяснения вопроса о его вменяемости будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза



В Бурятии 11 октября ночью в одном из домов в улусе Тохой обнаружено тело 63-летней женщины с повреждениями головы, грудной клетки и ребер. В совершении преступления подозревается 43-летний сын покойной женщины, с которым они вместе употребляли спиртные напитки незадолго до происшествия, а затем поссорились.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе допроса мужчина дал показания об обстоятельствах происшествия.



По данным следствия, подозреваемый проживал с пожилой матерью, вместе с которой злоупотреблял алкогольными напитками. Вечером 10 октября они вдвоем дома вновь употребляли спиртное. Спустя некоторое время между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой мужчина напал на мать и стал наносить ей удары руками и ногами по различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Позже в дом навестить родственников зашел дядя подозреваемого. Именно он, обнаружив тело потерпевшей, позвонил в полицию.



Ведется следствие. В связи с наличием у подозреваемого заболевания в отношении него для выяснения вопроса о вменяемости будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.



Фото: pixabay.com



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