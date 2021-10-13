Полицейские Бурятии задержали 28 лиц, находившихся в федеральном розыске

Среди них есть серийный поджигатель, вор с банковских счетов и виновник смертельного ДТП



В Бурятии завершен второй этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», направленный на розыск и задержание лиц, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения лиц, пропавших без вести, сообщили в республиканском МВД.



В результате полицейские задержали 28 разыскиваемых подозреваемых, обвиняемых, а также осужденных, объявленных в федеральный розыск, из числа которых 16 граждан находились в розыске за МВД Бурятии, семеро - за республиканским УФСИН. Еще двое разыскивались другими регионами (Ульяновская область, Камчатский край). Кроме того, полицейскими установлено местонахождение троих без вести пропавших и идентифицирована личность одного неопознанного трупа.



За совершение тяжких, особо тяжких преступлений полицейскими задержано семь преступников.



Одним из задержанных стал подозреваемый в совершении краж с банковских счетов 35-летний уроженец Челябинской области. Он по предварительному сговору с иными участниками преступлений с ноября 2019 года по март 2020 года похитил у граждан более 2,5 млн рублей. В результате оперативно-профилактических мероприятий разыскиваемый задержан в Среднеуральске Свердловской области.



В Калининградской области сотрудниками управления уголовного розыска республиканского МВД совместно с коллегами из Калининградской области и при силовой поддержке СОБРа Росгвардии Калининградской области задержан 51-летний житель Бурятии. Мужчина с января 2020 года находился в федеральном розыске за серию поджогов, который совершал на территории Бурятии. Общий ущерб от его противоправных действий составил около 3,5 млн рублей. Злоумышленник конвоирован в Улан-Удэ для дальнейшего разбирательства по уголовному делу.



Кроме того, в Краснодарском крае в поселке Афипский задержан находившийся в федеральном розыске 35-летний уроженец Кабанского района, обвиняемый в совершении в ДТП, в котором погибли люди.



Фото: «Номер один»



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