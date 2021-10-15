Получайте меньше, но держитесь



В газету «Номер один» обратились школьные учителя одного из малых городов Бурятии. Они поделились своими возмущенными мыслями по поводу того, как завершилась реформа учительских зарплат.



Кое-как закончили реформу



Реформа зарплат началась, напомним, в январе. А завершилась 1 сентября 2021 года. В День знаний под праздничные речи и восторженные отзывы о новопостроенных школах. После начала действия постановления правительства республики № 390 «О системе оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в общеобразовательных организациях в Республике Бурятия…» в наше издание обратились учителя из, повторим, малого города Бурятии. Они встревожены перспективами применения так называемого коэффициента выравнивания (коэффициента совмещения).



Люди беспокоятся



Учителя считают, что постановление надо доработать.



Общее количество часов по школе делится на списочное количество основных учителей. Но учителей в школах не хватает, поэтому у многих помногу часов. И из-за коэффициента выравнивания получается, что когда часов у учителя много, зарплата падает (падает стоимость ученико-часа, стоимость образовательной услуги). Условно говоря, было шесть рублей, а стало четыре. По принятой новой методике произойдет уменьшение заработной платы в городских школах, поделились своими грустными мыслями учителя.



По их прикидкам, зарплата в описанных случаях снизится по сравнению с той, что была в начале 2021 года, когда стартовали долгожданные изменения. То есть, с той, что была в конце школьного учебного года 2020-2021. Тогда зарплаты начали рассчитывать по-новому, но коэффициент выравнивания не вводился. Теперь его ввели, пояснили свою позицию учителя.



Если бы в школах у учителей была нормальная нагрузка, то новая система не вызывала бы у них больших нареканий. Конечно, к этому (нормальной нагрузке. – Прим. ред.) надо стремиться - благое дело. Видимо, поэтому такое постановление и приняли. Но положение то не везде соответствует такому идеалу. Эта хорошая задумка не срабатывает, когда в школе не хватает учителей, сетуют школьные педагоги.



Реальность на самом деле не идеальна - учителей не хватает, и имеющиеся педагоги ведут по 25 - 27 часов в неделю. Хотя учительская ставка - 18 часов. А в жизни работают на 1,5 или двух ставках.



«В школы не идут, вот и берем часы»



Получается, что много часов вести невыгодно. А куда учителям деваться? Допустим, в школе четыре математика, у них по 25 - 30 часов. Надо взять еще математиков, увеличить списочный состав учителей. Где их взять? Некоторые прямо говорят, что работу в школе даже не рассматривают. А программу надо стараться давать в полном объеме, описывают реалии учителя.



Школам намекают, чтобы они искали себе педагогов, а имеющиеся проходили переподготовку.



И так недостаточно тех, кто желает прийти учителем в школу, а тут еще вся эта отчетность, бумаги… Многие учителя, особенно начальных классов, знаете, почему не идут? Потому что со многими из современных родителей очень трудно общаться, они ведут себя безобразно, говорят учителя.



Они привели свои примеры. Нескольких математиков приглашали в школу, и ни один не согласился прийти. Искали учителя истории – не сумели найти. Никто не согласился.



- У меня часов становится больше, а зарплата меньше на несколько тысяч. С января 2021 года как было: часов много - зарплата хорошая стала. Это логично. Однако теперь будут применять коэффициент выравнивания, - пожаловалась нашему изданию учительница.



Минобразования увиливает от ответа



Мы обратились в минобраз республики с просьбой прояснить возникший у учителей вопрос по поводу коэффициента. Ответ министерства, подписанный заместителем министра Доржи Ангархаевым, оставил очень неприятное впечатление. Ведомство не пожелало дать ответы на вопросы о корректировке коэффициента.



Увиливая от ответа, главный упор ведомство сделало на то, что вступившее в силу постановление № 390 носит рекомендательный характер. Чтобы подчеркнуть данный статус документа, Доржи Москвинович выделил слово «рекомендательный» жирным шрифтом.



Мол, необязательно его придерживаться. Это вызвало у нас еще большее непонимание. Если «зарплатное» постановление является всего лишь рекомендацией, а не жестко определенным требованием, так давайте скорректируем рекомендацию. В чем проблема? На местах смогут опираться на обновленную версию, а не думать, как ее модифицировать.



Доржи Ангархаев также сообщил, что коэффициент выравнивания (коэффициент совмещения) «не влияет на тарификацию работников».



Ну и приступайте к подготовке корректировки, раз не влияет. Надеемся, что в минобразования Бурятии никто не думает, что учителя обращаются в газету от скуки и безделья? Им как раз некогда скучать и сидеть без дела. Учебный год набирает обороты.



Петр Санжиев, «Номер один».



Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Учителя Бурятии возмущены «зарплатной» реформой

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