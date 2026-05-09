В Монголии предприятия сами будут готовить кадры

Крупнейшие налогоплательщики и ведущие национальные компании Монголии заключили Меморандум о взаимопонимании с 33 политехническими колледжами, взяв на себя управление учебными заведениями. Это шаг правительства Монголии, направленный на устранение дефицита квалифицированных кадров путем передачи ответственности за подготовку специалистов ключевым игрокам экономики, сообщает портал «Монцамэ».

Премьер-министр Ням-Осорын Учрал подчеркнул, что данный Меморандум знаменует собой новую эпоху в сотрудничестве, где практические навыки и адаптивность к технологиям ценятся не меньше, чем теоретические знания. Он отметил неэффективность прежней системы, которая выпускала дипломированных, но не всегда готовых к работе специалистов, в то время как работодатели испытывали острую нехватку кадров. Переход к модели, где бизнес и образование действуют как единый механизм, является приоритетом, и правительство будет стимулировать частные инициативы в этой сфере.

В подписании документа приняли участие представители таких компаний, как MCS, Монгол Алт, АПУ, Таван Богд, Хурд, Макс, Гацуурт, Угууж-Чихэр боов, Монос, Оюутолгой, Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэт и Энерги Ресурс.

Соглашение предусматривает внедрение модели "якорных компаний", где предприятия будут формировать профессиональные стандарты и учебные программы. Также запланировано совместное обновление образовательных программ в соответствии с актуальными потребностями отраслей. Значительные инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры профессионального обучения: создание учебно-производственных центров, лабораторий, площадок для стажировок и стартап-инкубаторов. Помимо этого, будет создана благоприятная финансово-налоговая среда для частных инвестиций, обеспечивающая студентам доступ к оплачиваемой практике и реальным рабочим местам.

Таким образом, формируется устойчивая модель государственно-частного партнёрства, нацеленная на подготовку специалистов, готовых приступить к работе сразу после окончания обучения.