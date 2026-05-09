Спорт 09.05.2026 в 13:58

Силачи Бурятии 29 575 раз подняли 16-килограммовую гирю

Количество подъемов равно числу мирных дней, прошедших со Дня Победы
Текст: Карина Перова
Фото: канал в МАКС Ивана Козырева (скриншот видео)

В Улан-Удэ состоялась всероссийская акция «Рекорд Победы». Силачи выполнили подъемы гири в количестве, равном числу мирных дней, прошедших со Дня Победы. В этом году участники сделали 29 575 подъемов гири весом 16 кг.

Спортсмены работают командами: по 5 человек выполняют упражнение «рывок» в течение трёх минут, затем их сменяют следующие участники. Присоединиться может любой желающий – для этого организован отдельный помост.

«Рекорд Победы» ежегодно объединяет людей по всей стране в День Великой Победы. Эта акция стартовала более 10 лет назад именно по инициативе федерации гиревого спорта Республики Бурятия и прославленного гиревика Сергея Леонова.

«Это не просто спортивное испытание, а символ уважения к подвигу наших ветеранов, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодёжи. Благодарю всех участников за силу, характер и неравнодушие. Пока мы помним историю и чтим подвиг наших предков – мы остаёмся непобедимы!», - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

 

