В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев

Сегодня, 9 мая, в Монголии отмечается Национальный день посадки деревьев, который совпал с субботним выходным днем. Этот день является частью масштабной общенациональной акции по посадке миллиарда деревьев, инициированной указом президента Монголии от 3 апреля 2025 года «О провозглашении Национального дня посадки миллиарда деревьев».

Как сообщает информационный портал «Монцамэ», согласно указу, выходные дни мая и сентября каждого года объявлены днями проведения данной акции. Председатель Великого Государственного Хурала Сандагийн Бямбацогт отметил, что май традиционно является месяцем, посвященным мероприятиям по охране окружающей среды, посадке деревьев и сельскохозяйственным работам. Он подчеркнул, что любовь к Родине, забота о природе, посадка и выращивание деревьев – это важнейшее наследие для будущих поколений.

В связи с этим спикер парламента призвал депутатов и граждан страны активно принять участие в сегодняшней акции, вместе с семьями внести свой вклад в охрану окружающей среды и присоединиться к посадке деревьев. Это позволит эффективно бороться с опустыниванием страны и поменять сухой климат на более влажный за счет удерживания влаги деревьями. Особо была подчеркнута важность последующего ухода за посаженными деревьями и бережного отношения к ним.