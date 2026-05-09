Общество 09.05.2026 в 13:47

В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев

9 мая жители страны вышли в леса с целью поменять климат
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
Фото: архив «Номер один»

Сегодня, 9 мая, в Монголии отмечается Национальный день посадки деревьев, который совпал с субботним выходным днем. Этот день является частью масштабной общенациональной акции по посадке миллиарда деревьев, инициированной указом президента Монголии от 3 апреля 2025 года «О провозглашении Национального дня посадки миллиарда деревьев».

Как сообщает информационный портал «Монцамэ», согласно указу, выходные дни мая и сентября каждого года объявлены днями проведения данной акции. Председатель Великого Государственного Хурала Сандагийн Бямбацогт отметил, что май традиционно является месяцем, посвященным мероприятиям по охране окружающей среды, посадке деревьев и сельскохозяйственным работам. Он подчеркнул, что любовь к Родине, забота о природе, посадка и выращивание деревьев – это важнейшее наследие для будущих поколений.

В связи с этим спикер парламента призвал депутатов и граждан страны активно принять участие в сегодняшней акции, вместе с семьями внести свой вклад в охрану окружающей среды и присоединиться к посадке деревьев. Это позволит эффективно бороться с опустыниванием страны и поменять сухой климат на более влажный за счет удерживания влаги деревьями. Особо была подчеркнута важность последующего ухода за посаженными деревьями и бережного отношения к ним.

Теги
Монголия деревья

Все новости

В Монголии начали проект по посадке миллиарда деревьев
09.05.2026 в 13:47
В Улан-Удэ иномарка разлетелась на части после ДТП
09.05.2026 в 13:16
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
09.05.2026 в 12:30
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
09.05.2026 в 12:23
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
09.05.2026 в 11:55
Улан-удэнцев зовут на техническое открытие колеса обозрения в «сотых»
09.05.2026 в 11:17
Еще один житель Бурятии поплатится за пал сухой травы
09.05.2026 в 11:08
Ипотека для заемщиков Бурятии удлинилась по срокам
09.05.2026 в 11:01
Иркутянку заставили выселить голубей из квартиры через суд
09.05.2026 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Закаменске появилась 85-мм дивизионная пушка Д-44
Орудие широко применялось в Советской армии
09.05.2026 в 13:03
В Улан-Удэ память павших почтили артиллерийским залпом
Участие в церемонии полуденного выстрела принял Председатель Народного Хурала
09.05.2026 в 12:30
В Бурятии благотворители подарили пенсионерке стиральную машину и тонометр
Женщина живет одна и имеет инвалидность по зрению
09.05.2026 в 12:23
Владимир Павлов: «9 Мая – это священная дата в истории нашей страны»
Председатель Народного Хурала принял участие в праздновании годовщины Великой Победы
09.05.2026 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru