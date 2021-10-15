Спортсмен из Бурятии вошел в сборную страны по волейболу (сидя)

Виталий Соболев будет защищать спортивную честь России на чемпионате Европы



Спортсмен из Бурятии Виталий Соболев в составе сборной России по волейболу (сидя) примет участие в чемпионате Европы, который пройдет с 17 по 19 октября в Турции. Игрокам нашей сборной предстоит сыграть с командами из Чехии, Хорватии и Словении. Всего в соревнованиях примут участие команды из 16 стран - 11 женских и 16 мужских сборных.



Как сообщили в минспорта республики, спортивный путь Виталия начался после трагедии. Пять лет назад молодой человек попал под поезд в Самаре. Уже после получения протеза, Виталий начал тренироваться в зале одной из школ города под руководством Олега Тонкопрядченко. Спортсмен не пропускал ни одни соревнования, которые проводились в Улан-Удэ, показывая достойные результаты. При этом он никогда не играл в волейбол профессионально.



Успех в этом виде спорта ему пришел после участия команды Бурятии по волейболу сидя в чемпионате России в марте этого года. Там его заметил главный тренер сборной Александр Овсянников, который пригласил Виталия на одну из тренировок. На удивление спортсмена его пригласили в состав сборной страны. Сборы, активные тренировки и игра с настоящими профессионалами – это то, через что прошел спортсмен за эти полгода. И теперь Виталий играет в сборной России на чемпионате Европы.



«Мы с сыном его очень поддерживаем, верим и ждем, что он приедет домой с победой. Еще я благодарна тренеру Олегу Николаевичу за поддержку и помощь, и за то, что взялся тренировать ребят», - делится супруга спортсмена Галина.



Фото: минспорта Бурятии



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