В Улан-Удэ забил подземный фонтан

Сегодня днем на ул. Жердева в Улан-Удэ в районе магазина «Выстрел» из-под земли забил мощный фонтан высотой несколько метров. Устремившийся ввысь поток воды быстро затопил близлежащую дорогу, затруднив движение автомобилям. Фото и видео происшествия моментально разлетелись по соцсетям.







Как выяснилось, причиной возникновения фонтана стал порыв теплосети в ходе гидравлических испытаний.«В настоящее время поврежденный участок отсечен. На месте работают специалисты компании, производится откачка воды. После этого теплоэнергетики приступят к устранению повреждения», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.В энергокомпании уточнили, что происшествие случилось на тепломагистрали №6. Не исключено, что из-за аварии будет сдвинут срок возобновления подачи горячей воды. Напомним, по графику воду потребителям от этой магистрали должны были вернуть 14 мая.Фото: ТК «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон»