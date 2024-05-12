Происшествия 12.05.2024 в 17:02

В Улан-Удэ забил подземный фонтан

Теплосеть не выдержала испытаний на прочность
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ забил подземный фонтан
Сегодня днем на ул. Жердева в Улан-Удэ в районе магазина «Выстрел» из-под земли забил мощный фонтан высотой несколько метров. Устремившийся ввысь поток воды быстро затопил близлежащую дорогу, затруднив движение автомобилям. Фото и видео происшествия моментально разлетелись по соцсетям.


Как выяснилось, причиной возникновения фонтана стал порыв теплосети в ходе гидравлических испытаний.

«В настоящее время поврежденный участок отсечен. На месте работают специалисты компании, производится откачка воды. После этого теплоэнергетики приступят к устранению повреждения», - сообщили в пресс-службе ТГК-14.

В энергокомпании уточнили, что происшествие случилось на тепломагистрали №6. Не исключено, что из-за аварии будет сдвинут срок возобновления подачи горячей воды. Напомним, по графику воду потребителям от этой магистрали должны были вернуть 14 мая.

Фото: ТК «Весь Улан-Удэ», аварком «Кузов-салон»
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авария теплотрасса

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ЗУРХАЙ
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