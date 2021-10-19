Власти Улан-Удэ хотят сократить количество маршруток в два раза

Их оставят только для обслуживания отдаленных микрорайонов





В Улан-Удэ на заседании Совета по развитию транспорта чиновники рассмотрели перспективы введения пересадочного тарифа, льготного проезда и исполнения поручения президента России о проработке предложений по обновлению парка пассажирского транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эксперимент по введению пересадочного тарифа на маршруте №1 и всех трамвайных маршрутах стартовал накануне, 18 октября. Его цель – протестировать технические возможности системы безналичных платежей для разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок, а также повышения уровня удовлетворенности пассажиров и их заинтересованности в выборе транспортных услуг в пользу общественного транспорта.- Мы обкатываем сейчас технические возможности, следим, будут ли сбои, тестируем. В целом, мы анализируем сам принцип пересадочности в городе, будет ли услуга пользоваться популярностью среди жителей, - сказал председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.Также на заседании обсудили льготный проезд на общественном транспорте. Вопросы социальной поддержки населения относятся к полномочиям государственных органов, бюджет города не располагает финансовыми ресурсами для обеспечения льготного проезда. Однако, действующий в настоящее время тариф фактически является льготным, одним из самых низких среди других регионов.- У нас есть льгота для школьников – 50% на проездные в трамваях, льготный проезд по сезонным дачным автобусам. И есть скрытая льгота – мы дотируем муниципальный предприятия, фактически горожане платят льготный тариф, а не экономически обоснованный, - отметил депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.Продолжается работа и по обследованию пассажиропотоков и оптимизации транспортной системы города. На основе полученных в марте результатов были подготовлены варианты перспективной маршрутной сети. Она предусматривает установление новых трамвайных маршрутов, изменение класса подвижного состава, изменение и отмену ряда автобусных маршрутов.Был предложен вариант маршрутной сети с расчетным количеством: 200 автобусов большого и среднего класса и 400 автобусов малого класса. Учитывая имеющиеся 42 «путинских» автобуса ПАЗ, сейчас городу необходимо 157 автобусов. Их ввод предлагается в 2022-2023 годах.- Треть городских маршрутов обслуживает отдаленные микрорайоны, в которых состояние и параметры дорог не соответствуют габаритам автобусов большой вместимости. Поэтому полностью отказаться от использования автобусов малого класса сегодня не представляется возможным. Вместе с тем, списочное количество автобусов малого класса предполагается сократить более чем в два раза, - сказал Юрий Ткачев.Предполагается, что автобусы большой вместимости будут выполнять функцию магистральных, а автобусы малой вместимости - функцию подвозящих к трамвайной линии и магистральным маршрутам. Новые автобусы планируется разместить на базе МУП «Городские маршруты».Фото: «Номер один»