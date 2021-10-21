В Бурятии из-за нехватки рабочих затягивается возведение ледового дворца

В то же время возбуждено уголовное дело о невыплатах зарплаты в компании-субподрядчике строительства









«В связи с пандемией у подрядной организации просто не хватает рабочих рук. Сегодня на объекте трудятся 83 человека, но и этого явно недостаточно. Поэтому есть отставание от графика по монолитным работам на третьем блоке, осталось залить два перекрытия. Чтобы уложиться в срок, подрядчик сейчас активно привлекает рабочую силу», - сообщил Урбанов.



Между тем,



Напомним, строительство в Улан-Удэ регионального центра по хоккею началось в 2020 году.Ранее планировалось, что проект будет завершен в декабре 2021 года. «На данный момент готово устройство электрических сетей, теплотрассы, ливневой канализации, завершается монтаж водопровода, сетей связи, вентиляции. Идут работы по внутренней отделке: оштукатуривание и шпатлевание стен, укладка керамогранитной плитки, также на территории производят благоустройство», - уточнили в пресс-службе УКС.



Стоимость проекта - около 1,5 млрд рублей, из них около 1,1 млрд рублей - средства из федерального бюджета, выделенные по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Остальные средства вкладывает частный инвестор - компания «Арена», с которой в 2019 году правительство Бурятии заключило концессионное соглашение. Концессионер берет на себя содержание и эксплуатацию ледового дворца на десять лет. Обязательное условие - выделение бесплатных часов для занятий детско- юношеских школ.



Объект возводится рядом с существующим Физкультурно-спортивным комплексом. Ледовый дворец будет включать две арены: основную - 30х61 м и малую тренировочную - 20х45 м, где будут проводиться не только спортивные соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию, но и культурно-массовые мероприятия с вместимостью до 2 тыс зрителей. Также в ледовом дворце будут расположены кафе, ресторан, фитнес-центр, хостел на 56 мест. Общая площадь будущего ледового дворца - более 25,2 тысячи квадратных метров.



Фото: pixabay.com Нехватка рабочей силы приводит к отставанию от графика строительства ледового дворца в Улан-Удэ, возводимого по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова.«В связи с пандемией у подрядной организации просто не хватает рабочих рук. Сегодня на объекте трудятся 83 человека, но и этого явно недостаточно. Поэтому есть отставание от графика по монолитным работам на третьем блоке, осталось залить два перекрытия. Чтобы уложиться в срок, подрядчик сейчас активно привлекает рабочую силу», - сообщил Урбанов.Между тем, как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора строительной организации, подозреваемого в «частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы, совершенной из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». По данным следствия, подозреваемый является генеральным директором и единственным учредителем организации, зарегистрированной в Улан-Удэ и осуществляющей бетонные и железобетонные работы. С января по март 2021 года компания в качестве субподрядчика вела монтажные работы при строительстве Регионального центра по хоккею (Ледового дворца) на территории Физкультурно-спортивного комплекса. В это время генеральный директор рассчитывался с работниками за их труд не в полном объеме и допустил частичную невыплату им заработной платы свыше трех месяцев на общую сумму более полумиллиона рублей.Напомним, строительство в Улан-Удэ регионального центра по хоккею началось в 2020 году.Ранее планировалось, что проект будет завершен в декабре 2021 года. «На данный момент готово устройство электрических сетей, теплотрассы, ливневой канализации, завершается монтаж водопровода, сетей связи, вентиляции. Идут работы по внутренней отделке: оштукатуривание и шпатлевание стен, укладка керамогранитной плитки, также на территории производят благоустройство», - уточнили в пресс-службе УКС.Стоимость проекта - около 1,5 млрд рублей, из них около 1,1 млрд рублей - средства из федерального бюджета, выделенные по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Остальные средства вкладывает частный инвестор - компания «Арена», с которой в 2019 году правительство Бурятии заключило концессионное соглашение. Концессионер берет на себя содержание и эксплуатацию ледового дворца на десять лет. Обязательное условие - выделение бесплатных часов для занятий детско- юношеских школ.Объект возводится рядом с существующим Физкультурно-спортивным комплексом. Ледовый дворец будет включать две арены: основную - 30х61 м и малую тренировочную - 20х45 м, где будут проводиться не только спортивные соревнования и тренировки по хоккею, фигурному катанию, но и культурно-массовые мероприятия с вместимостью до 2 тыс зрителей. Также в ледовом дворце будут расположены кафе, ресторан, фитнес-центр, хостел на 56 мест. Общая площадь будущего ледового дворца - более 25,2 тысячи квадратных метров.Фото: pixabay.com

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