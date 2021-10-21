В районы Бурятии отправились 20 новых машин скорой помощи

За последние четыре года автопарк «скорой» обновился на 112 автомобилей с современным оборудованием







Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня ключи от новых машин скорой помощи руководителям медицинских организаций республики. Двадцать автомобилей поступили в Бурятию в рамках поручения президента России Владимира Путина по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 21 апреля этого года, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Двадцать новых машин скорой помощи, из них три – это реанимобили класса C, самые укомплектованные, безусловно, помогут повысить качество медицинского обслуживания наших жителей, быстрее к ним приезжать, будут более комфортные условия для самих медицинских работников. Это сейчас очень важно. У нас сейчас снова отмечается рост заболеваемости COVID, вся наша система здравоохранения работает в напряженном режиме, и своевременное обеспечение современной техникой – это только в помощь. Я бы хотел отметить, что в этом году мы ранее 69 машин раздали опять же по президентской программе модернизации первичного звена. Идет существенное обновление всей материально-технической базы системы здравоохранения республики. По президентской программе модернизации первичного звена ремонтируются и строятся ФАПы, амбулатории, районные больницы. Продолжается системная работа по повышению качества, повышению доступности медицинских услуг для наших жителей», - отметил глава Бурятии.



Новая техника для спасения жизней укомплектована всем необходимым оборудованием для оказания качественной медицинской помощи на догоспитальном этапе. В оснащение автомобилей входят дефибрилляторы, аппараты мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, а также оборудование для проведения сердечно-легочной реанимации.



«За последние пять лет в нашу районную больницу поступило уже девять современных новых автомобилей. От качества первой медицинской помощи зависит качество и продолжительность жизни людей. Хотим поблагодарить всех, кто занимается обеспечением системы здравоохранения, за слаженную работу, которая ведется в последнее время по оснащению медицинских учреждений оборудованием и техникой», - сказал главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виктор Коренев.



За последние четыре года автопарк «скорой» Бурятии обновился на 112 автомобилей скорой медицинской помощи. На сегодняшний день в нем находится 167 единиц автотранспорта, из них 16 класса «А», 127 класса «В» и 24 класса «С». Автомобили «скорой» класса «А» – подходят для мониторинга, а также перевозки пострадавших и больных; класса «В» – позволяют проводить терапию больным еще до приезда в больницу; класса «С» – это настоящие реанимационные кабинеты.



Фото: egov-buryatia.ru



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