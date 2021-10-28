В Улан-Удэ выбрали самого быстрого гробокопателя

Победитель выкопал первоклассную могилу за 50 минут





В Бурятии впервые прошёл конкурс по скоростной копке могил. Его организатором выступило муниципальное учреждение «Специализированная служба» Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Как отметили в мэрии, таким образом было решено поднять престиж профессии землекопа, так как механизированная техника не способна в полной мере заменить ручной труд. «Спецслужба» является частью городского коммунального хозяйства, на сегодня она обслуживает 9 городских кладбищ общей площадью 230 гектар.





В конкурсе участвовали 10 штатных землекопов «Спецслужбы». Каждый участник имел с собой штыковую и совковую лопаты, лом, рулетку. Параметры для копки были стандартными: длина 2,2 метра, ширина 90 см в верхней части и 70 см в нижней, глубина 1,5 метра. Стены могилы должны быть ровными и гладкими, вокруг нужно расчистить территорию на длину 50 см (погрешность до 3 см).





Перед началом конкурса жюри провело жеребьевку по выбору участка. В 9.00 был дан старт. Участники быстро, но без спешки, разметили точки и начали работать ломом и лопатами. Через 50 минут определился победитель, еще через 6 минут и 9 секунд к финишу пришел второй победитель, а за ним через 9 секунд и третий финалист.





Все победители награждены денежными призами и благодарственными письмами. Также были присуждены номинации «Пример для подражания», «За упорство» и «Воля к победе».Фото: мэрия Улан-Удэ