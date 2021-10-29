Бурятия пролетела мимо «Байкала»

Новейшие самолеты для малой авиации начнут производить в Комсомольске-на-Амуре







Производство легких многоцелевых самолетов «Байкал» планируется в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Новый завод будет построен на территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск», сообщает



«В Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов «Байкал». Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР «Комсомольск» путем создания новой площадки «Амур», - говорится в сообщении.



Запуск серийного производства ЛМС-901 «Байкал» планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Проект позволит создать более 200 новых рабочих мест.



«Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуре. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома Дземги. Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления», - приводит пресс-служба слова руководителя краевого минпромторга Игоря Фомина.



Российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета.



Ранее о производстве новейшего самолета «Байкал» для малой авиации России именно в Комсомольске-на-Амуре, сообщал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Заместитель коммерческого директора УЗГА Максим Харин в ходе форума «Санавиация» заявил, что первые опытные полеты самолета «Байкал» состоятся уже до конца 2021 года.



Проект «Байкал» разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 километров, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.



Можно порадоваться за малую авиацию России, но вновь возникает вопрос о том, как быть с планами производства самолета «Байкал» на Улан-Удэнском авиационном заводе? Ведь все ответственные структуры и лица ранее твердо и уверенно говорили о том, что этот многообещающий проект будет реализован именно на У-УАЗ.



Ну, обещали. Обещали и забыли.



«Эти самолеты имеют немножко разные ниши, имеют разные условия использования. И мы предлагаем в данном случае идти параллельно, чтобы заказчик потом в нормальных конкурентных условиях выбирал тот самолет, который ему необходим», – отмечал в начале года глава Бурятии Алексей Цыденов. А полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал необходимость создания обоих типов многоцелевых самолётов одновременно.







Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил о том, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. А глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал ТАСС о том, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.



Судя по всему, теперь уже очевидно, что Бурятия пролетела мимо «Байкала». Участие в проекте по кооперации это не совсем то, что производство и сборка не менее 200 машин (только на первом этапе) непосредственно в Улан-Удэ. И с точки зрения денег, и с точки зрения возрождения самолетной компетенции У-УАЗ.



Не пора ли признаться в фактическом крахе одного из самых амбициозных промышленных проектов Бурятии последних лет, заодно поблагодарив минпромторг России, полпреда президента в ДФО, госкорпорацию Ростех за то, что на первом этапе «мечт» о новом Ан-2 они были точно за Бурятию. Подарили, так сказать, надежду. Республика хотя бы помечтала. Но лоббисты Урала и Комсомольска-на-Амуре оказались сильнее. Бывает…



Фото: rostec.ru Производство легких многоцелевых самолетов «Байкал» планируется в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Новый завод будет построен на территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.«В Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов «Байкал». Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР «Комсомольск» путем создания новой площадки «Амур», - говорится в сообщении.Запуск серийного производства ЛМС-901 «Байкал» планируется начать с 2024 года. Проект будет реализовываться в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Проект позволит создать более 200 новых рабочих мест.«Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуре. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома Дземги. Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления», - приводит пресс-служба слова руководителя краевого минпромторга Игоря Фомина.Российский легкий многоцелевой однодвигательный самолет «Байкал» заменит устаревшие самолеты Ан-2. По сравнению со своим предшественником он будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью и дальностью полета.Ранее о производстве новейшего самолета «Байкал» для малой авиации России именно в Комсомольске-на-Амуре, сообщал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Заместитель коммерческого директора УЗГА Максим Харин в ходе форума «Санавиация» заявил, что первые опытные полеты самолета «Байкал» состоятся уже до конца 2021 года.Проект «Байкал» разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 километров, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.Можно порадоваться за малую авиацию России, но вновь возникает вопрос о том, как быть с планами производства самолета «Байкал» на Улан-Удэнском авиационном заводе? Ведь все ответственные структуры и лица ранее твердо и уверенно говорили о том, что этот многообещающий проект будет реализован именно на У-УАЗ.Ну, обещали. Обещали и забыли. Как сообщал «Номер один» , на Улан-Удэнском авиазаводе готовы производить уже два самолета. Дело в том, что министерство промышленности России разрабатывает легкомоторный самолет ЛМС-901. И У-УАЗ готов выступать как поставщиком деталей, так и производить отдельные агрегаты. Первоначальная версия самолета «Байкал» - это более тяжелый серийный самолет на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС.«Эти самолеты имеют немножко разные ниши, имеют разные условия использования. И мы предлагаем в данном случае идти параллельно, чтобы заказчик потом в нормальных конкурентных условиях выбирал тот самолет, который ему необходим», – отмечал в начале года глава Бурятии Алексей Цыденов. А полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал необходимость создания обоих типов многоцелевых самолётов одновременно. Напомним , ранее Владимир Путин поручал правительству «рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры».Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил о том, что легкий самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. А глава Бурятии Алексей Цыденов рассказывал ТАСС о том, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет «Байкал» создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.Судя по всему, теперь уже очевидно, что Бурятия пролетела мимо «Байкала». Участие в проекте по кооперации это не совсем то, что производство и сборка не менее 200 машин (только на первом этапе) непосредственно в Улан-Удэ. И с точки зрения денег, и с точки зрения возрождения самолетной компетенции У-УАЗ.Не пора ли признаться в фактическом крахе одного из самых амбициозных промышленных проектов Бурятии последних лет, заодно поблагодарив минпромторг России, полпреда президента в ДФО, госкорпорацию Ростех за то, что на первом этапе «мечт» о новом Ан-2 они были точно за Бурятию. Подарили, так сказать, надежду. Республика хотя бы помечтала. Но лоббисты Урала и Комсомольска-на-Амуре оказались сильнее. Бывает…Фото: rostec.ru

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