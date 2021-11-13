Сардана Авксентьева: «Хочу оставить своим детям честное имя»

Эксклюзивное интервью самого знаменитого мэра России для читателей «Номер один»

Пожалуй, вся страна знает ее имя. Сардана Авксентьева - первая женщина-мэр Якутска, ставшая народной любимицей, после того как для экономии бюджетных средств выставила на торги роскошные служебные автомобили чиновников, отказалась финансировать дорогостоящие мероприятия, урезала и другие лишние, по ее мнению, расходы из городской казны. Ее поступки, принципиальность и честность стали открытием и диковинкой для жителей нашей страны, для которых слово «чиновник» давно получило, скорее, ругательное значение.Именно нашу республику Сардана Авксентьева выбрала самым первым регионом, куда она приехала в новом для себя качестве - депутата Госдумы.В сентябре 2018 года Якутск выбрал своим мэром Сардану Авксентьеву. Она в своем роде уникальный градоначальник — Авксентьева не назначена сверху и не принадлежала ни к какой партии. Занимала пост всего два года, но успела стать одним из самых популярных градоначальников в России. Ее называют оппозиционеркой во власти, мэром здорового человека.Принято, что чиновники вешают в кабинетах портрет Владимира Путина, но в кабинете Авксентьевой висела на стене фотография, где запечатлен якутский праздник лета Ысыах. Так она решила самой себе напоминать о том, кто ее настоящий работодатель. Сообразно этим понятиям и начала действовать.В ноябре 2020 года новый мэр сообщила о подготовке к продаже здания мэрии. «Чиновникам необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда», - сказала Авксентьева.Вместо новогоднего корпоратива мэрии, на который обычно тратили средства из городского бюджета, глава города организовала благотворительную акцию. Мэр в целом отказалась от дорогих мероприятий для чиновников, а еще уволила сотрудника, организовавшего банкет за миллион рублей. Выставила на продажу три элитных внедорожника администрации, расторгла договор с подрядчиком, уложившим асфальт на снег. Снизила цены на проезд в городском транспорте. Обещала привести в порядок самые проблемные улицы города. Сардану Авксентьеву радует, что даже после ее ухода в родном городе продолжается работа по заданному вектору.- Новый мэр Якутска Евгений Григорьев ездит на той же «Камри», купленной еще до меня. Они продолжают работать над проектом переезда мэрии в 17-й квартал, разработана концепция. Готовят конкурсную документацию. Сейчас там возникли проблемы с земельным участком, но, думаю, все разрешится, поскольку Евгений Григорьев человек упорный. Намечен внеплановый ремонт улицы Кульбертинова. Благоустраивается отдаленный микрорайон Марха. Продолжают работать над тем, чтобы снизить цены в общественном транспорте. Первое решение нового мэра было о том, чтобы установить бесплатный проезд для детей из пригородных сел. Это были мои планы, и они реализовываются, чему я несказанно рада.В детстве известный политик мечтала стать… кондитером.- Я хотела работать на кондитерской фабрике. Была страшная сладкоежка. Видимо, хотела злоупотребить должностными полномочиями и вдоволь налакомиться, - смеется наша собеседница.Отец Сарданы Авксентьевой служил в военной авиации, поэтому свои первые 4,5 года семья провела в постоянных переездах по военным городкам.- Мы жили в Грузии основное время, выезжали в Венгрию, Прибалтику. Горжусь тем, что я дочь советского офицера. Мама работала в жилищном коммунальном хозяйстве республики. Она заслуженный работник ЖКХ. Сейчас на пенсии. Я бабушка, а она уже стала прабабушкой. Поэтому ее жизнь посвящена педагогической деятельности. Она помогает моей дочери воспитывать правнучку. Ее жизнь заиграла новыми красками, я желаю всем увидеть своих правнуков и нянчиться с ними.На вопрос, каким образом девочка, мечтавшая о конфетной фабрике, превратилась в сильнейшего политика, Сардана Авксентьева отвечает без долгих размышлений. На ее становление во многом повлияли воспитатели и учителя от бога.- Когда была в детском саду, то воспитатель Нина Сидоровна каждому из нас давала поручения. Например, я должна была проверять чистоту рук у детей – чтобы перед едой все помыли. Стояла возле умывальника и проверяла. У других детей тоже были свои задания, мы ими менялись. Каждый из нас получал поощрения за старания, мы в себя верили. Попасть в руки такого воспитателя – это везение. Думаю, что уже тогда было заложено зерно. Мы были настолько мотивированные и счастливые, что к нам даже приезжало телевидение. Мне тогда завязали бантики так, что у меня глаза стали еще уже, - улыбается своим воспоминаниям политик.А потом дошкольница попала в руки еще одного талантливого педагога.- Учитель начальных классов Олимпиада Михайловна Александрова была очень креативной женщиной. Нас было 40 человек. Она нас распределила по звездочкам, в каждой звездочке - по пять человек. Через какое-то время я становлюсь командиром звездочки. Потому что правильно понимаю задание, могу организовать ребят и мы вместе достигаем каких-то успехов. У нас был и экран соревнований между звездочками, а это очень мотивирует детей. Потом пионерский отряд. Выборы в председатели дружины. Путем конкурентной борьбы, выборов, представления предвыборной программы председателем дружины становлюсь я. Далее комитет комсомола и т. д. Но все прекрасное закончилось ближе к университету (я поступила на историко-юридический факультет Иркутского госуниверситета). Потому что когда у меня мозги включились, поняла, что страна развивается как-то не так. И тогда, конечно, наступают периоды разочарования. Хотя в начале перестройки мы так радовались, что власть меняется в стране. Было ощущение: «Вот теперь заживем!». Поэтому прекрасно понимаю молодежь, которая ищет и требует перемен.Но как историк Сардана Авксентьева категорически против революций, радикальных свержений власти.- Как человек, прошедший полувековой пусть, я понимаю, что революции откидывают страну очень сильно назад. Талоны, голод, разруха… Все, кто это пережил и помнит, вряд ли захотят повторения. Если бы тогда страна пошла по линии постепенных демократических преобразований, мы бы прошли этот путь гладко. Но страной был выбран путь все разрушить до основания. Поэтому сейчас задача нашей партии объединить молодежь, чтобы не было деструктивных течений. Мы хотим направить энергию, позитив молодых на демократические преобразования конституционным путем.Но если к радикальным переменам в политической системе Сардана Авксентьева относится негативно, то участников митингов понимает. Ведь они, так же как и она, хотят поменять существующую систему. Однако политик не скрывает, что не только сама не станет участвовать в таких акциях, но и не позволит своим соратникам выходить на баррикады.- Наш путь - эволюция, а не революция. Посмотрите на любую страну, чье развитие вам нравится и сделало скачок вперед. Когда там в последний раз были революции? Но участников митингов я понимаю, это волеизъявление людей. Поэтому в нашей партии мы говорим о свободе митингов и собраний. Когда была мэром, я разрешала коммунистам ходить по улицам, допускала митинги. Потому что считаю, что запретами ничего не добьешься. Но я не поддерживаю несанкционированные митинги, потому что они в существующей системе несут серьезную угрозу для перспектив конкретного человека. «Административка» может быть? Да. А если ты перекрыл движение, то это уже «уголовка».Хотя легко представить, как Сардана или какой-то еще политик призовет всех на баррикады и наберет себе политических очков, популярности на этом. И, быть может, ее тогда бы не обвиняли в спойлерстве и пр. Зато конкретные люди бы пострадали. Кто потом участникам таких акций поможет? Кто будет оплачивать штрафы, нанимать адвокатов, наконец, кто вычистит их данные из МВД? Быть может, эти ребята потом захотят идти работать в правоохранительные органы, заниматься юриспруденцией, чтобы изменить эту систему. Я размышляю как мама. И, самое главное, я не смогла бы осуществить все то, о чем говорят на митингах и баррикадах. В существующей системе это невозможно.Движение эволюционным путем, по мнению политика, уже сейчас дает свои плоды. Она не разделяет мнения людей, которые говорят, что подтасовки на выборах и инертность народа правят балом и каких-то реальных политических изменений придется ждать еще десятилетиями.- Наша партия «Новые люди» набрала много голосов в Бурятии. Во-первых, потому что у вас сильное региональное отделение. Надеюсь, что сыграло какую-то роль и мое присутствие в партии - у нас часто люди все-таки ориентируются на определенного человека, а я давно идентифицируюсь с Бурятией. А во-вторых, чем тяжелее мы живем, тем более склонны рассматривать и выбирать варианты. Поэтому Дальний Восток так проголосовал. Мы все не видим того, о чем с вами говорим, – справедливости. Но сейчас медленно, но народ встает. Я думаю, что в ближайшие пять лет все должно измениться. Не говорю о смене власти путем свержения. Система должна самоочиститься. Увидите, что через лет пять результаты выборов уже будут совсем другими, и тогда вы скажете: «Сардана об этом говорила», - улыбаясь, уверяет Сардана Авксентьева.Также политик считает, что давно налицо рост числа людей осознанных, деятельных и позитивно мыслящих. А при такой ситуации никакие фальсификации на выборах уже не страшны.- Когда приходит критически много людей, желающих проголосовать за своего кандидата, то какие-либо фальсификации очень и очень затруднены. Я это говорю как человек, знающий систему изнутри. Потому что «они» могут работать в рамках 50%-ной явки. Но когда явка, допустим, 70%, то это уже сложно. А при еще больших процентах явки уже невозможно.У партии «Новые люди», всего год назад появившейся, большие амбиции, несмотря на то, что пока в списке депутатов Госдумы всего 13 человек.- Я везде встречаю все больше и больше людей, которых нам удается зарядить духом свободы, желания развития, оптимизма. Поэтому считаю, что наше обещание по поводу того, что мы будем голосом регионов, доведем до конца. Мы уже получили доступ к трибуне. И даем людям надежду и уверенность в том, что если они придут на выборы, то могут все изменить. Задача, которую мы перед собой ставим, чтобы через пять лет существенно нарастить наше присутствие в Госдуме.Для жителей озерной и степной Сардана Авксентьева мгновенно стала родным и своим человеком. Что именно сказалось на таком теплом отношении – похожая внешность, общие корни или простота и честность, чего нашим землякам так не хватает в «своих», бурятских чиновниках, сразу не скажешь. Скорее всего, сыграли роль оба фактора. Сама же Авксентьева на народную любовь наших земляков отвечает взаимностью.- Мне важно было в первую очередь оказаться именно здесь. Потому что всю выборную кампанию я чувствовала огромную поддержку из Бурятии. В Instagram у меня много подписчиков, конечно, многие из моей родной Якутии, а на втором месте по количеству подписчиков – Бурятия. Я чувствовала поддержку от жителей республики и очень благодарна за нее. Потому что ваша любовь чувствуется даже на расстоянии. Я подумала, что было бы правильно здесь побывать, поблагодарить и поклониться людям. И хотя бы некоторым посмотреть в глаза.Я с теплом отношусь к Бурятии. Мы, конечно, визуально похожи. Видеть родные лица это приятно. Потом мы все-таки родственные народы. В истории у нас есть определенная общность. Мы соседние регионы, у нас очень популярно отдыхать в Бурятии, ездить на Байкал. Для якутов проехать несколько тысяч километров не такое уж большое расстояние. Вы не считаете меня посторонней, и я то же самое чувствую по отношению к вам. Ну и, конечно, сказывается и то, что один из моих зятьев – бурят по национальности. Кстати, второй зять – татарин. Поэтому мы сначала поздравляем одну половину семьи с Сагаалганом, а потом с праздником Ураза-Байрам. Мы такая федеральная семья, - улыбается наша собеседница.Несмотря на огромную популярность и постоянно растущий политический вес, Сардана Авксентьева в общении простая и абсолютно искренняя, без каких-либо симптомов звездной болезни. Она по-прежнему сама, без помощников, убирается и готовит для домочадцев, признается, что любит домашние хлопоты.- Вообще, я считаю, что готовить самой дома и наводить порядок, заниматься стиркой и уборкой, во-первых, это эмоционально очищает. Во-вторых, никто не будет заботиться о твоей семье так, как ты. Поэтому у меня нет домработниц или помощниц. Тем более что сейчас дети уже выросли, мы с мужем вдвоем, особенных хлопот нет. Фирменное блюдо? Людям нравится моя жеребятина в медовом соусе. Муж любит когда делаю ребрышки в остром соусе. Свекровь научила меня готовить вкусную лапшу – реплика корейской кухни. А зять обожает мой рисовый пудинг. Он у меня особенно воздушный. Не знаю, что бы сказали о нем в Англии, но я думаю, у меня он получается хорошо. На самом деле в этом вопросе мы все субъективны, каждому из нас больше всего нравится то, как готовит его мама.