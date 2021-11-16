Евгению Жербаеву вручили ключи от квартиры

Местность, где расположен дом, позволит спортсмену проводить тренировки на свежем воздухе в комфорте



В Улан-Удэ борцу Евгению Жербаеву вручили ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке. В торжестве приняли участие депутаты Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала, сообщили в горсовете столицы Бурятии.



Вручил ключи спортсмену председатель горсовета Улан-Удэ, президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.



«Помогли, конечно, спонсоры, в частности федерация и депутаты горсовета Улан-Удэ. Благодаря нашим землякам, общественникам и предпринимателям, удалось подарить уже третью квартиру нашим борцам-вольникам», - поделился Чимит Бальжинимаев.



«Бронза» Евгения Жербаева на чемпионате мира – особенная победа. Мы продолжим поддерживать спортсмена, верим, что он сможет достичь других высот. Мы бы хотели, чтобы у нас появился олимпийский чемпион», - добавил депутат горсовета - вице-президент федерации Вадим Бредний.



Присутствовали на торжестве друзья Евгения Жербаева и тренеры, в том числе заслуженный тренер России и РСФСР Валерий Иванов. Он отметил, что местность позволит проводить тренировки на свежем воздухе в комфорте.



«Как в городе заниматься, когда там все загазовано? Этот подарок – результат тренировок и последовавших за ними побед», - подчеркнул тренер спортсмена.



«Понравилась планировка квартиры, впечатлил большой балкон. Квартира была давней мечтой, но сейчас это скорее достигнутая цель. Радость есть, конечно. Надо сюда перебираться поскорей, делать ремонт», - сказал Евгений Жербаев.



Депутаты горсовета Улан-Удэ часто помогают талантливым спортсменам. Сами депутаты активны в организации спортивных соревнований, одно из основных – «Кубок горсовета». По семи видам спорта в рамках «Кубка горсовета» ежегодно проводятся соревнования.







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ борцу Евгению Жербаеву вручили ключи от двухкомнатной квартиры в новостройке. В торжестве приняли участие депутаты Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала, сообщили в горсовете столицы Бурятии.Вручил ключи спортсмену председатель горсовета Улан-Удэ, президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.«Помогли, конечно, спонсоры, в частности федерация и депутаты горсовета Улан-Удэ. Благодаря нашим землякам, общественникам и предпринимателям, удалось подарить уже третью квартиру нашим борцам-вольникам», - поделился Чимит Бальжинимаев.«Бронза» Евгения Жербаева на чемпионате мира – особенная победа. Мы продолжим поддерживать спортсмена, верим, что он сможет достичь других высот. Мы бы хотели, чтобы у нас появился олимпийский чемпион», - добавил депутат горсовета - вице-президент федерации Вадим Бредний.Присутствовали на торжестве друзья Евгения Жербаева и тренеры, в том числе заслуженный тренер России и РСФСР Валерий Иванов. Он отметил, что местность позволит проводить тренировки на свежем воздухе в комфорте.«Как в городе заниматься, когда там все загазовано? Этот подарок – результат тренировок и последовавших за ними побед», - подчеркнул тренер спортсмена.«Понравилась планировка квартиры, впечатлил большой балкон. Квартира была давней мечтой, но сейчас это скорее достигнутая цель. Радость есть, конечно. Надо сюда перебираться поскорей, делать ремонт», - сказал Евгений Жербаев.Депутаты горсовета Улан-Удэ часто помогают талантливым спортсменам. Сами депутаты активны в организации спортивных соревнований, одно из основных – «Кубок горсовета». По семи видам спорта в рамках «Кубка горсовета» ежегодно проводятся соревнования. Напомним , ранее так же меценаты наградили жильем Александра Богомоева и Балдана Цыжипова.Фото: ulan-ude-info.ru

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