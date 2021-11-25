Баир Жамсуев: «Алтаргана» соединяет Россию, Китай и Монголию

В Агинском прошла онлайн конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана»: история и современность»



Несмотря на все существующие ограничения в связи пандемией, фестиваль «Алтаргана» продолжает работать, а свидетельством тому стала научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана»: история и современность». Об этом заявил сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев. Он принял участие в конференции, которая прошла накануне в режиме онлайн в Агинском, сообщает официальный краевой портал.



«В 2002 году фестиваль «Алтаргана» прошел впервые на территории Российской Федерации, на забайкальской земле – в Агинском Бурятском автономном округе. Это было сложное мероприятие, с точки зрения организации фестиваля, в условиях того, что люди бурятской национальности проживают в разных государствах. Благодаря большой поддержке органов государственной власти РФ и Монголии, нам удалось на Агинской земле успешно провести фестиваль и поднять уровень мероприятия до международного», - рассказал Баир Жамсуев.



Сенатор подчеркнул, что фестиваль «Алтаргана» не только культурный код бурятского народа и этноса, он еще является и той нитью, которая через бурятский народ соединяет и сближает три страны – Россию, Китай и Монголию.



«Именно таким образом укрепляются добрососедские отношения между государствами, прежде всего наших приграничных территорий. Я хочу выразить слова благодарности первым организаторам фестиваля, который проходил в далеком 1994 году в Хэнтэйском аймаке Монголии. Наверное, они тоже не задумывались, что конкурс песни и танца станет международным фестивалем, и в нем будут принимать участие огромное количество людей», - заключил сенатор.



Также он напомнил, что у бурятского народа есть много символов и богатая аутентичность.



«Мы знаем, название «Алтаргана» олицетворяется цветной кустарник с мощной корневой системой, который в условиях резко континентального климата, каждой весной расцветает красивым цветком. Это означает, что, несмотря на исторические невзгоды и разделение народа, бурятская культура и язык живут и развиваются. Организаторы фестиваля создали талисман «Алтарганы» - шоно «Шадамар Шадаб», над которым работали многие талантливые художники из Агинского округа, Бурятии. «Шоно» в переводе с бурятского языка означает «волк». Я надеюсь, что все эти символы в будущем помогут провести фестиваль при поддержке неравнодушных людей и организаторов. Фестивалю «Алтаргана» быть», - подчеркнул Баир Жамсуев.



Отметим, что в международной научно-практической конференции в режиме видеоконференции приняли участие представители Китая, Монголии, а также трех российских регионов — Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области.







Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа Несмотря на все существующие ограничения в связи пандемией, фестиваль «Алтаргана» продолжает работать, а свидетельством тому стала научно-практическая конференция «Международный бурятский фестиваль «Алтаргана»: история и современность». Об этом заявил сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев. Он принял участие в конференции, которая прошла накануне в режиме онлайн в Агинском, сообщает официальный краевой портал.«В 2002 году фестиваль «Алтаргана» прошел впервые на территории Российской Федерации, на забайкальской земле – в Агинском Бурятском автономном округе. Это было сложное мероприятие, с точки зрения организации фестиваля, в условиях того, что люди бурятской национальности проживают в разных государствах. Благодаря большой поддержке органов государственной власти РФ и Монголии, нам удалось на Агинской земле успешно провести фестиваль и поднять уровень мероприятия до международного», - рассказал Баир Жамсуев.Сенатор подчеркнул, что фестиваль «Алтаргана» не только культурный код бурятского народа и этноса, он еще является и той нитью, которая через бурятский народ соединяет и сближает три страны – Россию, Китай и Монголию.«Именно таким образом укрепляются добрососедские отношения между государствами, прежде всего наших приграничных территорий. Я хочу выразить слова благодарности первым организаторам фестиваля, который проходил в далеком 1994 году в Хэнтэйском аймаке Монголии. Наверное, они тоже не задумывались, что конкурс песни и танца станет международным фестивалем, и в нем будут принимать участие огромное количество людей», - заключил сенатор.Также он напомнил, что у бурятского народа есть много символов и богатая аутентичность.«Мы знаем, название «Алтаргана» олицетворяется цветной кустарник с мощной корневой системой, который в условиях резко континентального климата, каждой весной расцветает красивым цветком. Это означает, что, несмотря на исторические невзгоды и разделение народа, бурятская культура и язык живут и развиваются. Организаторы фестиваля создали талисман «Алтарганы» - шоно «Шадамар Шадаб», над которым работали многие талантливые художники из Агинского округа, Бурятии. «Шоно» в переводе с бурятского языка означает «волк». Я надеюсь, что все эти символы в будущем помогут провести фестиваль при поддержке неравнодушных людей и организаторов. Фестивалю «Алтаргана» быть», - подчеркнул Баир Жамсуев.Отметим, что в международной научно-практической конференции в режиме видеоконференции приняли участие представители Китая, Монголии, а также трех российских регионов — Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. Как сообщал «Номер один» , XIV Международный бурятский фестиваль «Алтаргана - 2020» пройдет в Забайкалье в 2022-м году. Такое решение принято оргкомитетом фестиваля из-за сложившейся эпидобстановки на территории Забайкалья и других регионов-участников.Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.