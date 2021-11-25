В Улан-Удэ выбрали лидеров ТОСовского движения

Сейчас в столице Бурятии работают 94 территориальных общественных самоуправлений







В столице Бурятии подвели итоги конкурса на лучшее территориальное общественное самоуправление. Председатель ТОС «Вагжанова» Оюна Васильева, председатель Ассоциации ТОС Улан-Удэ и ТОС «Зелёный двор» Юлия Скворцова и председатель ТОС «Южный 68» Эдуард Цыпылов получили нагрудные знаки «Лидер территориального общественного самоуправления Республики Бурятия.

– ТОС – это большие, надёжные, постоянные и самые верные сподвижники администрации города в улучшении благоустройства, жизнеобеспечения, в организации досуга семей и воспитания детей, – отметил мэр Улан-Удэ.





Конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Бурятия» проводится правительством республики с 2011 года. На старте призовой фонд составлял 15 млн рублей. Призовой фонд ТОС в следующем году составит 70 млн рублей. Всего в этом году нагрудные знаки получили 34 лидера объединений ТОС республики.





Победителей поздравил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Скалодром на территории школы № 58 обустроили общественники ТОС «Вагжанова» на средства гранта, приобрели ростовых кукол, игрушки, наборы для рисования, игрушки для ДК «Вагжанова», чтобы дети с ограниченными возможностями смогли принять участие во всех культурных мероприятиях и многое другое.Эти и другие проекты по развитию своей территории тосовцы реализовали с 2005 года, когда создали актив ТОСа.– Все идеи для проектов мне подсказывают наши местные жители. ТОС у нас большой – 20 улиц и два участка. В активе у нас 40 человек, за которыми на местах стоят еще люди. Самое главное для меня здесь организовать активистов для развития своей территории. Сообща, можно сделать очень многое. Наши жители всегда выходят и помогают нам. Положительные примеры у нас тиражируются. Если у нас раньше заливали один каток, сейчас уже около 10, – рассказала Оюна Васильева, председатель ТОС «Вагжанова».Напомним, в 2017 году глава Бурятии инициировал принятие «Закона о государственной поддержке территориального общественного самоуправление в РБ». В мае 2018 года закон был принят Народным Хуралом.В Улан-Удэ в настоящее время создано и работает 94 территориальных общественных самоуправлений. Из них 27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в качестве юридических лиц – 20 ТОС. Всего в ТОСовском движении в Улан-Удэ участвует свыше 87 тысяч человек.Фото: мэрия Улан-Удэ