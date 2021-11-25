В Бурятии всем донорам предложили сделать льготы при посещении спортзалов

Накануне депутаты Горсовета обсудили работу своей молодежной палаты

Вчера в Улан-Удэ состоялось заседание Комитета по социальной политике Городского совета депутатов. На нем представили результаты работы молодежной палаты при Горсовете.Как рассказал ее председатель Ананда Очиров, за два года функционирования команда молодёжной палаты провела более 150 мероприятий и акций в очном и дистанционном форматах, связанных с молодёжью и жизнью молодого поколения города.«С момента формирования Молодёжной палаты нами был сделан упор на проектную деятельность, как на основное направление деятельности. Такой подход позволяет максимально эффективно работать с теми задачами, которые ставила перед собой Молодежная палата. В совокупности за весь период своей деятельности наша Команда смогла сгенерировать более 35 идей для работы в проектном направлении деятельности по различным направлениям», - рассказал Ананда Очиров.Отметим, молодежная палата при Горсовете работает по таким направлениям как пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей, популяризация института семьи, а также развитие и поддержка органов молодежного самоуправления при законодательных и исполнительных органах власти, органах местного самоуправления и образовательных организаций. Кроме того, особое внимании уделяется профилактике правонарушений, противодействию экстремизма и терроризма в молодежной среде и развитию межнациональных отношений.Молодежная палата помогает в профориентации горожан и проводит мероприятия по профессиональному росту и поддержке молодых специалистов. Ананда Очиров также предложил предоставить донорам право льготного посещения спортивных учреждений. Он отметил, что сейчас в республике 6158 доноров, большинство из которых проживает в Улан-Удэ. В основном среди них молодые люди возрастом от 20 до 41 года, которые заинтересованы в посещении спортивных учреждений. Но пока в Бурятии правом льготного посещения пользуются только граждане в статусе «почётный донор», предлагается распространить эту льготу на всех.Инициативу председателя молодежной палаты депутаты поддержал председатель комитета по социальной политике Денис Гармаев, сообщив, что необходимо заполнить официальное обращение. Кроме того, на заседании объявили, что вскоре планируется обновить состав молодежной палаты.«У нас в штате 28 человек, ребята проводят очень активную работу, участвуют в разнообразных проектах, участвуют в грантах. Посмотрели их отчет и видеоматериалы, перспективы их развития. Хочу сделать объявление – у них на следующий год будет изменяться состав. Всего в Молодежной палате 28 человек, часть уходит в силу возраста (максимум 35 лет), часть – по личным причинам. Порядка 10-15 человек будет набираться новых людей. Так что, ребята, те, кому не безразлична наша социальная жизнь и молодежная политика города, пожалуйста, участвуйте в конкурсе и вступайте в ряды молодежной палаты!». – объявил Денис Гармаев.фото: Номер один, pixabay.com