В Бурятии могут ликвидировать списки палачей

В республике опасаются, что память о жертвах ГУЛАГа будет стерта



Бурятские правозащитники выразили свою озабоченность в связи с попыткой закрытия известного правозащитного общества «Мемориал» (признанного в РФ иностранным агентом), занимающегося увековечиванием памяти жертв политических репрессий, в том числе и в Бурятии. В республике опасаются, что память о тех, кто сидел и сажал, будет забыта после ликвидации старейшей правозащитной организации России и интернет-ресурса nkvd.memo.ru. В котором пофамильно названы бурятские сотрудники НКВД, причастные к репрессиям жителей республики в 30-е годы.



Наследие мрачных времен



Напомним, что «Мемориал» с начала 90-х годов занимается восстановлением информации о политзаключенных, пострадавших во времена СССР. За эти годы создана информационная база и принят Закон «О реабилитации жертв политических репрессий», где предусмотрены льготы пострадавшим.



Однако недавно правозащитная деятельность вступила в противоречие с политикой российских чиновников о создании величественного образа России, где больше нет места темным пятнам в истории, бросающим тень на великую страну. Тем более что сегодня есть вероятность повторения почти аналогичных событий.



В результате «Мемориал» внесли в список иноагентов, а недавно решили закрыть. Против этой инициативы выступил Совет по правам человека при президенте РФ и общественные правозащитные организации по всей стране. В Бурятии главный редактор газеты «Судьба» Леонид Синегрибов полагает, что «закрыть легко, но ничего сопоставимого создано не будет», и высказался против закрытия. Есть и другие несогласные.



- К сожалению, тема сталинских репрессий и так уходит из общественного дискурса, ее все меньше и меньше вспоминают, а школьники Бурятии мало знают об этих страшных страницах нашей истории, - говорит заместитель председателя Бурятской Ассоциации жертв политических репрессий Валентина Баженова. - Поэтому ликвидация «Мемориала» станет знаковым событием, как ориентир, что о сталинских репрессиях обществу надо забыть.



Между тем, как отметила Валентина Баженова, постепенно все меньше и меньше остается тех, кто напоминает властям - мрачные времена не должны повториться. Тех, кто был детьми в 30- и 40-е годы, почти не осталось. Последние, более «молодые» репрессированные - это дети тех жителей Бурятии, кого сослали в так называемые «трудовые лагеря».



Как известно, в 30 - 40-е годы в Бурятии в ГУЛАГе оказалось свыше 20 тыс. человек, из них около 6 тыс. расстреляно. Но репрессии так или иначе коснулись сотен тысяч жителей Бурятии, поскольку, помимо собственно пострадавших и искалеченных, было немало и тех, кто доносил на них, пытал, садил и охранял за колючей проволокой. Часть людей из подобной категории представлены на пока еще доступном и не запрещенном сайте «Мемориала» nkvd.memo.ru (Кадровый состав НКВД). Где обозначена и регулярно обновляется информация о 126 сотрудниках НКВД, причастных к массовым репрессиям в Бурят-Монгольской АССР.



Списки для обнародования



В связи с предстоящей ликвидацией «Мемориала» и этот сайт может быть закрыт.



Впрочем, существует мнение, что в числе работников НКВД тоже были репрессированные, что снимает с них вину.



Об этом, в частности, сообщал ранее в материале «Номер один» недавно ушедший из жизни экс-полковник МВД Бурятии Герман Языков.



«В декабре 1937 года внутри органов НКВД Бурятии «разоблачена» и ликвидирована «антисоветская, правотроцкистская, националистическая, шпионско-диверсионная организация», в результате чего незаконно репрессированы сотрудники НКВД Д. Д. Никифоров, Л. Е. Помытов, Д. Ц. Чимитов, С. Ч. Чимидун, К. К. Спелит, Г. М. Митыпов, А. М. Убугунов и др., всего 24 чекиста», - отмечал он.



Добавим, что не все сотрудники НКВД, попавшие под каток репрессий со стороны своих же «коллег», фигурируют на сайте «Мемориала». Однако, судя по их наградам и послужному списку, в конце 30-х годов все они работали в репрессивной системе и несут ответственность за те беззакония, что совершали по указанию своего руководства. Пусть и впоследствии они сами оказались «стрелочниками» и тоже репрессированы.



Общественники полагают, что политика замалчивания в русле «быстрее все забыть и стереть» контрпродуктивна. Пока имеется возможность и полностью не закрыты архивы НКВД, каждый житель Бурятии может воспользоваться своим правом, чтобы узнать многое о своих предках. Будь они пострадавшими, «стукачами» или палачами, все родственники невидимыми нитями связаны историей не только друг с другом, но и с последующими поколениями. Которые, к слову, часто находятся в неведении и очень удивляются, когда вдруг выясняется, что заслуженный орденоносец, уважаемый ветеран милиции оказался в списке палачей, пытавших своих же односельчан.



И здесь важно не допустить осуждения родственников палачей. Прежде всего, как считают правозащитники, важно узнать и дать этому место в своей семейной истории, вспоминая о безвинных жертвах, кто пострадал от рук сотрудников НКВД в те мрачные времена. Чтобы ныне живущие все помнили и не допустили таких же ошибок.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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