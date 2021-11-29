Скупой платит дважды

Что будет, если после смерти родителя вовремя не получить у нотариуса свидетельство о наследстве



«Услуги нотариуса очень дороги, что будет, если после смерти матери я не стану получать у нотариуса свидетельство о наследстве?»

Борис З­ев, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Светлана Зимирева:



— Экономия на нотариальных услуга порой обходится очень дорого. Дело в том, что не принятое никем наследство признается по закону выморочным имуществом: недвижимость переходит в собственность муниципального образования, на чьей территории она находится. (ст. 1151 ГК РФ). Даже спустя много лет из квартиры могут выселить, признав ее собственностью государства. А удастся ли доказать принятие наследства без нотариального свидетельства — это очень большой вопрос.



Фото: pixabay.com

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.