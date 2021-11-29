Росгвардейцы Бурятии почтили память погибшего сослуживца

В Республиканской кадетской школе-интернате открыли парту героя



В Улан-Удэ личный состав батальона вневедомственной охраны почтил минутой молчания память своего коллеги. Дважды кавалер ордена Мужества, прапорщик милиции Шагдар Мункуев погиб 16 лет назад при исполнении служебного долга, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Вечером 27 ноября 2005 года в поселке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции Мункуев получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.



В январе 2020 года в Республиканской кадетской школе-интернате открыли парту героя с размещенной на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.



Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.



Фото: Росгвардия



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