Улан-Удэ выделили 300 миллионов на закупку автобусов

Деньги взяли из дополнительных собственных доходов за счет работы крупных предприятий



Глава Бурятии во время большого интервью рассказал о том, что для Улан-Удэ из республиканского бюджета выделено 300 млн рублей на закупку автобусов.



- Основная проблема в том, что емкость общественного транспорта ниже, чем необходимо, - рассказал глава Бурятии. - Люди, которые должны доехать до работы, их больше, чем самих автобусов и мест в этих автобусах. Понятно, что все набиваются битком. Много есть причин у этой ситуации. Это касается и экономики самого транспорта, специфики Улан-Удэ в целом. Например, у нас удобно ехать в большом автобусе на короткие расстояния, когда многоэтажные застройки, многоэтажный квартал и нужно доехать от одного квартала до другого. Здесь расстояния перевозки небольшие, людей много. А когда же у нас расстояния большие, а плотность населения небольшая, это касается частного сектора, - тут другая экономика перевозки. Это объективная ситуация, никому не упрек или предмет для жалобы, это условия, с которыми надо работать.



Глава пояснил, что недавно было принято важное решение для решения проблем с транспортом.



- В этом году у республики появились дополнительные собственные доходы бюджета, за счет работы крупных предприятий, за счет развития добывающих отраслей. Часть допдоходов пошла на погашение долгов бюджета, а 300 млн рублей выделено на закупку автобусов для Улан-Удэ



Так, большой автобус будет стоить 10 млн, автобус средней вместимости - порядка 6 млн.



- Поэтому сейчас город будет запускать торги, заниматься подбором, мы деньги городу передаем. Конечно, цены выросли на все, и на автобусы тоже. На цену также влияют сроки поставки: если дёшево - ждите долго, а если быстро - то дороже. А нам нужно и быстро, и недорого. Такая непростая задача стоит перед городом, но думаю коллеги справятся, - сказал глава Бурятии.



Алексей Цыденов рассказал, что с вопросом по поддержке общественного транспорта он обращался и к президенту.



- Недавно у нас было заседание президиума Госсовета, на котором обсуждалась транспортная стратегия, и я с этой просьбой обратился. Президент дал поручение правительству сформировать отдельную программу по поддержке общественного транспорта. Есть, конечно, отдельные программы у Минтранса, Минпрома у Минприроды по части экологии - разные программы и разные проекты с отдельным финансированием. Но Президент дал поручение сделать отдельную программу на всю страну, чтобы поддерживать развитие общественного транспорта. Мы, соответственно, тоже туда попадаем: Бурятия и город Улан-Удэ. Но мы понимаем, что даже эти 300 млн рублей – это только облегчение ситуации, но не полное решение вопроса. Поэтому не дожидаясь запуска федеральных программ, своими деньгами, за счёт дополнительных доходов, за счёт того, что у нас экономика выросла, мы городу выделяем средства и вопросы общественного транспорта решаем.



Фото: "Номер один"



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