В Бурятии отремонтировали еще 20 км дороги Улан-Удэ - Курумкан

Участок стратегической трассы сдали досрочно

Эта дорога считается стратегической. По ней идут основные транспортные потоки, связывающие Баргузинский, Прибайкальский, Курумканский районы и столицу Бурятии. Много лет жители республики ездили по гравийке, жалоб на состояние дороги поступало много.







«Отсыпано земляное полотно порядка 800 тысяч кубов, устроено 30 металлических гофрированных водопропускных труб, установлено более 11 км барьерного ограждения. Выполнены работы по устройству геосинтетических материалов между слоями асфальтобетона, что делает дорожную одежду более прочной. Работа велась двухсменная, так как по другому такой большой объём работ выполнить в срок было бы не возможно», - рассказал главный инженер Усть-Баргузинского филиала АО «Труд» Павел Данилов.







В Баргузинском районе Бурятии после реконструкции открыли один из самых крупных дорожных объектов республики. Работы на участке с 271 по 291 км региональной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян начались благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2018 году и должны были завершиться в 2022 году. Однако, на реконструкцию объекта дополнительно из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина выделили около 1 млрд. рублей, и реконструкцию участка завершили уже в этом году.«Здесь было гравийное покрытие, сложное в содержании, оно никого не устраивало. Однако сегодня идёт развитие региона. Мы строим в сёлах школы, детские сады, больницы, открываем дома культуры и другие социальные объекты, активно работают ТОСы, поэтому с новой дорогой это развитие будет интенсивнее и продуктивнее», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Масштабные работы выполнила подрядная организация АО «Труд».На дороге уложено 3 слоя асфальтобетона, в совокупности 23 см. В районе сел Макаринино и Адамово установлено освещение, обустроены автобусные остановки. Откосы и дорожное полотно укреплено специальными современными материалами (геосетка, матрацы Рено). Реконструировано 3 старых деревянных моста, теперь вместо них железобетонные.Общая стоимость реконструкции участка составила 2,1 млрд рублей.«Для нас это долгожданный объект. 20,5 километров новой дороги выполнены по всем нормативам. Но, мы и дальше будем работать в этом направлении, так в этом году завершается корректировка проектной документации на реконструкцию следующих 25 км, с 291 по 316 км дороги Улан-Удэ – Курумкан - Новый Уоян», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Фото: Минтранс Бурятии