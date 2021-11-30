В Улан-Удэ появится новый ТОС



В Улан-Удэ сегодня, 30 ноября, прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Депутаты рассмотрели три вопроса: первый вопрос носил технический характер, второй касался создания нового ТОСа, третий - исполнения наказов избирателей.

Начальник управления по развитию гражданских инициатив Баир Цыбенов рассказал, что в адрес администрации города Улан-Удэ поступило обращение от инициативной группы граждан по созданию ТОС «Буйко, 25а» в границах многоквартирного дома по ул. Буйко, 25 а.

- Жители себя очень активно проявляют. Приходят, обращаются, у них есть большое желание заниматься своим двором, улицей, микрорайоном, - отметил Баир Цыбенов.

Создавая такое сообщество, люди объединяются и начинают работают на улучшение жизни в своем микрорайоне или улице, участвуют в конкурсах, выигрывают гранты и пускают деньги на жизнеобеспечение своих территорий. Ежегодно администрация Улан-Удэ проводит конкурс «Лучший социально значимый проект ТОС». На 12 победителей выделяется два миллиона рублей. Участвуют активные горожане и в других конкурсах, как на уровне республики, так и в федеральных. Важным событием этого года стала победа ассоциации ТОС города Улан-Удэ во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». ТОСам регулярно помогает администрация города: так, нынешней осенью прошла серия обучающих семинаров по подготовке и реализации проектов, приглашенные тренеры обучали председателей ТОС написанию проектов.

Также на заседании городского совета депутаты рассмотрели изменения в отдельные решения Улан-Удэнского горсовета. Благодаря этим изменением депутаты смогут иметь больше полномочий по выполнениям наказов избирателей.

- Для меня очень важно, что мы смогли включить дополнительные наказы, то есть у нас не было полномочий, например, дооборудовать школы, культурные учреждение. К нам часто поступают просьбы об обновлении материально-технической базы, но мы не могли в период пандемии оборудовать учреждения защитными экранами, СИЗами, не могли для городского культурного центра купить музыкальное оборудование. Сейчас у нас появилась возможность также, помимо этого, делать пандусы и поручни для инвалидов. То есть наша основная задача – это усовершенствование наказов и расширение списка возможных наказов. Например, в прошлом году депутаты долго боролись за то, чтобы мы могли ремонтировать подпорные стены, то есть обустраивать новые мы можем, а ремонтировать существующие – нет, - пояснил депутат городского совета Дмитрий Турченюк.





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