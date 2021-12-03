В Улан-Удэ ушла из жизни музыковед Надежда Цибудеева

Бурятская культура и музыкальное искусство республики понесли тяжелую утрату, говорится в соболезнованиях



В Улан-Удэ 1 декабря на 73-м году ушла из жизни Надежда Циденовна Цибудеева, музыковед, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, заслуженный деятель искусств Бурятии, сообщили в минкультуры республики.



Надежда Цибудеева родилась 7 июня 1948 года в Улан-Удэ. Свой творческий путь она начала в 1964 году в качестве преподавателя и концертмейстера Бурятского хореографического училища. В 1971 году окончила государственный музыкально-педагогический институт (РАМ им. Гнесиных), после чего вернулась в Бурятию и стала преподавателем Улан-Удэнского музыкального училища.



В течение пяти лет (с 1997 по 2002 гг.) была заведующей литературной частью и концертмейстером Бурятского театра оперы и балета. В это же время начала публиковать рецензии на спектакли Бурятского театра оперы и балета, статьи о музыкальном искусстве и о выдающихся деятелях музыкальной культуры Бурятии. В 2004 году была приглашена в Чанчуньский институт русского языка (КНР), где два года преподавала музыку и русский язык.



С 2006 года Надежда Цибудеева была преподавателем музыкально-теоретических и исторических дисциплин Восточно-Сибирского государственного института культуры. Защитила диссертацию на степень кандидата искусствоведения по теме «Бурятская вокальная школа как феномен национальной музыкальной культуры» при ученом совете Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. В 2011 году получила звание доцента.



Надежда Циденовна – автор множества научных работ, книг и учебных пособий по музыкальному искусству. Так, в 2013 году Надеждой Цибудеевой был издан нотный сборник «Зандан эрхи» («Сандаловые четки»), в который вошли лучшие песенные сочинения профессиональных и самодеятельных композиторов Бурятии, а также образцы бурятского музыкального фольклора, танцевальные и игровые напевы. В 2016 году ею была издана монография «Бурятская вокальная школа, ее истоки. Факторы становления».



Надежда Цибудеева была постоянным членом жюри различных конкурсов и фестивалей, среди которых «Лучшая песня года», «Белый месяц» и др.



За вклад в развитие культуры, музыкального искусства была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия» (1994), нагрудного знака «За высокие достижения» Министерства культуры и массовых коммуникаций (2005) и награждена множеством ведомственных грамот и благодарственных писем.



Министерство культуры Бурятии, государственные учреждения культуры, образовательные организации в сфере культуры и искусств, творческие союзы республики выразили глубокие соболезнования родным и близким Надежды Циденовны. Светлая память о выдающемся деятеле культуры, внесшим неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, активном общественном деятеле, квалифицированном педагоге - навсегда сохранится в наших сердцах.



Прощание состоится 5 декабря, в воскресенье, с 10:00 до 11:00 в ритуальном зале по ул. Пирогова, 9а/2, зал №1.



Фото: minkultrb.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.