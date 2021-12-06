Конники из Якутии добрались до Улан-Удэ

Свой маршрут путешественники намерены завершить в Лондоне
5 декабря глава буддистов России Хамбо Лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции жителей Якутии Дугуйдан Винокурова и Мичил Неустроева, которые отправились в путешествие до Лондона на лошадях якутской породы.
«Дорогие наши гости из Якутии. Они едут на якутских лошадях до Москвы. Эти герои с марта месяца проехали 4 тысячи километров, чтоб далее распространять славу и уникальную выносливость якутских лошадей» - написал на своей странице в Фейсбуке Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Как сообщили в пресс-службе Сангхи, в марте этого года двое жителей Якутии отправились в поход на лошадях местной породы. Они стартовали из местности Дьэкэй Оймяконского района, где находится российский Полюс холода, в Европу. За два года мужчины намерены преодолеть 15 тысяч километров, намереваясь добраться до Лондона.
Одна из целей поездки - показать выносливость якутской породы лошадей, которые способны преодолеть такое расстояние. Якутская лошадь отличается тем, что способна переносить морозы до минус 60 градусов. Это животное круглый год пасется на открытом пространстве и самостоятельно добывает пищу, выкапывая ее из-под снега.
Мужчины преодолели уже более трех тысяч километров. Все свои путевые заметки Дугуйдан Винокуров и его зять Мичил Неустроев выкладывают на своей странице в соцсетях.
«Гости по традиции угостили Хамбо Ламу Дамба Аюшеева строганиной, встреча прошла в дружественной обстановке. Мнения гостей и Хамбо Ламы по некоторым вопросам совпадали и поддерживали друг друга», - сообщили в Сангхе.
На данный момент путешественники уже преодолели около 4000 км. Улан-Удэ стал первым крупным городом на их пути.
Фото: Сангха Бурятии
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