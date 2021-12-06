Турпутевку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста

На участие зарегистрировались около 2 тысяч человек



Около 2 тысяч человек зарегистрировались на участие в Большом дальневосточном квесте. Конкурсанты уже приступили к выполнению конкурсных заданий и включились в борьбу за путёвки в регионы Дальнего Востока. Всего на кону – 8 призов от 8 регионов ДФО: Бурятии, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Большой дальневосточный квест проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». ​Главными призами Большой дальневосточного квеста являются 8 путёвок на двоих в красивейшие локации Дальнего Востока. Регионы подготовили для победителей конкурса специальные туры с посещением туристических и природных достопримечательностей. В путешествиях участников будут сопровождать опытные гиды.



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Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве 2021» реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего Востока в Москве» публикуются на официальном сайте ddv.moscow.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Около 2 тысяч человек зарегистрировались на участие в Большом дальневосточном квесте. Конкурсанты уже приступили к выполнению конкурсных заданий и включились в борьбу за путёвки в регионы Дальнего Востока. Всего на кону – 8 призов от 8 регионов ДФО: Бурятии, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Большой дальневосточный квест проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». ​Главными призами Большой дальневосточного квеста являются 8 путёвок на двоих в красивейшие локации Дальнего Востока. Регионы подготовили для победителей конкурса специальные туры с посещением туристических и природных достопримечательностей. В путешествиях участников будут сопровождать опытные гиды.Актуальная информация и новости проекта доступны в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/ddv.moscow и Instagram https://www.instagram.com/dnidalnegovostoka/ . Официальных хештег мероприятия #ПогналинаДальний.Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве 2021» реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего Востока в Москве» публикуются на официальном сайте ddv.moscow.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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