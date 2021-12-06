Турпутевку в Бурятию получит победитель Большого дальневосточного квеста

На участие зарегистрировались около 2 тысяч человек
Около 2 тысяч человек зарегистрировались на участие в Большом дальневосточном квесте. Конкурсанты уже приступили к выполнению конкурсных заданий и включились в борьбу за путёвки в регионы Дальнего Востока. Всего на кону – 8 призов от 8 регионов ДФО: Бурятии, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Большой дальневосточный квест проходит в рамках комплекса мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021». Главными призами Большой дальневосточного квеста являются 8 путёвок на двоих в красивейшие локации Дальнего Востока. Регионы подготовили для победителей конкурса специальные туры с посещением туристических и природных достопримечательностей. В путешествиях участников будут сопровождать опытные гиды.
Актуальная информация и новости проекта доступны в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/ddv.moscow и Instagram https://www.instagram.com/dnidalnegovostoka/. Официальных хештег мероприятия #ПогналинаДальний.
Комплекс мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве 2021» реализуется по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Правительства Москвы. Организатор мероприятий – НО «Фонд развития социальных инициатив». Новости о «Днях регионов Дальнего Востока в Москве» публикуются на официальном сайте ddv.moscow.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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